MotoGP | Diggia pole: "Ho mantenuto la calma". Bezzecchi e Marquez temono una Sprint "lotteria"

Quasi quattro anni. E' vero che il tempo vola, ma non sembrava essere passato così tanto da quella che fino ad oggi era stata l'unica pole position di Fabio Di Giannantonio in MotoGP. Era il suo primo anno nella classe regina e il sogno era stato firmarla proprio al Mugello, nella gara di casa.

La seconda è arrivata oggi in Brasile, sul rinnovato tracciato di Goiania. E bisogna dire che il portacolori della Pertamina Enduro VR46 è stato molto bravo a non abbattersi dopo un venerdì molto complicato, che lo aveva relegato in Q1. La riscossa però così è stata ancora più bella, perchè neppure una scivolata alla curva 4 gli ha potuto negare la pole.

"Sono contentissimo, perché abbiamo mantenuto la calma anche se ieri non eravamo riusciti ad esprimere il massimo potenziale, ma eravamo consapevoli del potenziale che avevamo. Da stamattina mi sto divertendo molto in moto e abbiamo scelto una moto che forse andava un pochino peggio, ma mi faceva divertire di più. Poi ho fatto un piccolo errore alla fine, perché volevo esagerare un po'. Però sono contentissimo, perché è la seconda pole position in MotoGP e ci voleva proprio partire davanti qui", ha detto "Diggia" a caldo, appena arrivato al parco chiuso.

Sulla Sprint poi non si è sbilanciato, così come sulla possibilità che essere passato dalla Q1 possa essere stato un vantaggio: "Stamattina eravamo tutti sull'1'18" alto come passo, quindi mi aspetto che più o meno saranno quelli i tempi. Poi è anche vero che ogni volta diciamo così, poi la Sprint è velocissima. La Q1 dipende, di solito è un vantaggio quando piove, ma è anche un'occasione in più per sbagliare, quindi non è mai bello farla. Secondo me, abbiamo solo fatto tutto giusto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Proprio come lui, anche Marco Bezzecchi è stato costretto a passare dalla Q1 dopo un venerdì da dimenticare, chiuso addirittura al 20° posto. Il pilota dell'Aprilia non si è fatto condizionare però, neppure da una scivolata avvenuta a pochi minuti dalla fine della FP2. Se da una parte è vero che oggi a Goiania si è interrota la sua strisca di pole position, è arrivata anche la conferma del suo potenziale da candidato al titolo.

"Non è andata male per adesso. E' stata tosta perché ieri ero veramente fermo e non capivamo cosa ci fosse che non andava. Ieri sera abbiamo lavorato duramente nel box, siamo stati insieme fino a tardi e la moto è andata un po' meglio da subito. Sono contento, anche se di passo non mi sento ancora fortissimo, anche perché nella FP2 sono scivolato quando stavo provando la gomma media. La pista è tosta, è bastarda, ma intanto la qualifica è andata bene", ha detto "Simply the Bez" al parco chiuso.

Anche lui poi non sembra ritenere che la Q1 sia stata fondamentale per questo exploit e si aspetta invece una Sprint che potrà regalare sorprese: "Quando passi dalla Q1 ed entri in Q2 sembra sempre un vantaggio, però alla fine non lo so. Sicuramente, per come ero messo io ieri, fare qualche giro in più mi ha dato una mano, ma non so se sia stato determinante. Per la Sprint, abbiamo girato pochissimo con l'asciutto e non sappiamo cosa farà il tempo. E' un po' una lotteria, quindi speriamo di avere un po' di culo".

Una scivolata, sempre alla curva 4, ha condizionato anche la qualifica di Marc Marquez, che comunque è riuscito a portare la sua Ducati in prima fila. Un'ottima posizione per andare a caccia di quella prima vittoria stagionale che ha mancato due settimane fa in Thailandia.

"Mi sono sentito molto bene nel primo time attack, poi al terzo giro stavo spingendo e ho perso la moto alla curva 4 come tanti. C'è una buca in inserimento che dobbiamo conoscere un po' meglio. Con il secondo time attack non mi sono sentito troppo bene, quindi non volevo cadere un'altra volta e ho girato solo per capire un po' meglio la pista in vista della Sprint", ha detto il campione del mondo in carica.

Fare pronostici per la Sprint però è impossibile secondo il #93: "La Sprint è un'incognita, perché ogni volta che si va in pista si va più forte. Oggi è stato così in tutte le sessioni, quindi sarà una gara nella quale sarà importante capire cosa si può fare e cosa no".