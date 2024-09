MotoGP | Diggia: “Operare la spalla? Non abbiamo ancora deciso”

Il Gran Premio dell’Indonesia è una sorta di gara di casa per il team Pertamina Enduro VR46, che, come si evince dal nome, ha legami importanti con l’arcipelago del Sud-est asiatico. Così, i piloti sono considerati delle grandi celebrità dal pubblico, sempre appassionato. Tuttavia, al centro dell’attenzione della squadra capitanata da Valentino Rossi c’è anche la spalla di Fabio Di Giannantonio.

L’infortunio rimediato in Austria non è ancora acqua passata, anzi. A tenere banco è la domanda se si sottoporrà o meno a un intervento chirurgico per risolvere il problema. Negli scorsi appuntamenti, il romano aveva già ribadito più volte di non aver ancora preso una decisione in merito e anche alla vigilia del weekend di Mandalika il mantra è sempre lo stesso.

A Misano si era parlato di un eventuale operazione a fine stagione o addirittura prima che termini il campionato, per poter essere al 100% nel 2025, quando salirà sulla GP25 di cui disporrà. Diggia però smentisce le voci che davano quasi per certo l’intervento e continua a sostenere di non aver deciso se andare o meno sotto ai ferri: “Ho a disposizione lo staff migliore qui (in Indonesia, ndr) come a casa e sta monitorando giorno per giorno le condizioni della mia spalla”.

“L’idea è quella di concludere la stagione e arrivare più pronto possibile alla prossima. Per questo, dobbiamo ancora capire quale sia la soluzione migliore, se sia operarmi o meno alla spalla. Al momento non abbiamo preso alcuna decisione e stiamo lavorando al massimo ogni giorno per cercare di recuperare il più possibile per ridurre l'infiammazione”, prosegue il pilota romano, che al momento esclude l’idea dell’operazione nell’immediato, non avendo ancora chiare le idee sul da farsi.

Se fisicamente sta cercando di ritrovare la massima forma fisica, Di Giannantonio si sente più pronto a livello mentale, con il futuro già deciso e una stagione solida: “Fisicamente non sono al 100%, ma voglio esserlo a livello mentale. L'obiettivo è quello di fare il massimo in pista, per tornare in top 5, dove eravamo prima dell’infortunio”.

Il pubblico aiuta sempre a dare una motivazione extra e, dopo le due gare di casa, il team Pertamina Enduro VR46 arriva in Indonesia per disputare il primo dei weekend asiatici davanti a una platea appassionata e calorosa: “Questo weekend sarà molto speciale per noi, quasi come un terzo GP di casa per lo sponsor Pertamina e del grande supporto dei tifosi indonesiani. All’arrivo qui mi sono sentito come Justin Bieber o come i Beatles, una rockstar! È stato incredibile ricevere tutto questo supporto, anche durante la parata. Non ho mai visto così tante persone fare il tifo per noi e questo ci darà sicuramente una motivazione in più. Abbiamo anche una fantastica livrea con la bandiera indonesiana. È aggressiva e spero che faremo un bel lavoro anche per loro”.

Infine, Di Giannantonio riflette anche sul calendario, pubblicato proprio nella giornata di oggi: "L'ho visto e credo sia interessante come sono state collocate le gare, perché sembra ci sia più spazio tra una e l'altra. Questo può essere un bene per noi, perché ci permetterà di riposarci meglio. Poi ci sono anche delle piste nuove e dei rientri come Brno. È vero, ci saranno più gare, ma le avremmo dovuto fare anche quest'anno, quindi siamo tutti abbastanza pronti".