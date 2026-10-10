MotoGP | Diggia: "Nel contatto al via con Marc si è inserita la prima marcia, ero al limitatore"

Altro podio in una gara Sprint per Fabio Di Giannantonio, che a Mandalika ha centrato un terzo posto negli ultimissimi giri dopo una serie di colpi di scena che hanno rimescolato le carte in tavola.

Il primo ribaltone del sabato del GP d'Indonesia è avvenuto proprio in partenza, quando dalla terza casella dello schieramento il portacolori di VR46 ha avuto uno scatto ottimo arrivando a forzare la prima staccata per provare a girare per primo.

Al suo fianco si è infilato Marc Márquez e con entrambe le Ducati giunte al limite del punto di corda, all'esterno le Aprilia di Marco Bezzecchi e del poleman Raúl Fernández si sono prese mentre i due provavano a rialzare il proprio mezzo, finendo purtroppo a terra.

Jorge Martín ha approfittato del gran caos per prendersi il primato, con 'Diggia' che è sceso quarto, superato anche da Ai Ogura, ma quando lo spagnolo della Aprilia ha dovuto rallentare il ritmo per abbassare la pressione gomme, incappando successivamente in un errore negli ultimissimi giri, ecco che per il romano si è riaperta la possibilità di salire sul terzo gradino del podio, alle spalle proprio di Márquez ed Ogura.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Prima di tutto devo ribadire che sono sempre molto critico verso me stesso e oggi va detto che avrei potuto fare meglio, ma almeno siamo riusciti a tornare lì davanti e sono contento di essere riuscito a lottare coi migliori", ha detto Di Giannantonio, che poi ha spiegato cosa è accaduto in partenza, dove ha subìto un lieve contatto dal Campione del Mondo in carica.

"Al via sinceramente non ho ben capito cosa sia successo. Ho cercato di frenare il più avanti possibile e, quando sono entrato in curva, ho sentito un contatto e mi è entrata la prima marcia".

"Sul momento ho pensato di riuscire a girare primo, ma quando sono uscito e ho aperto l'acceleratore ho sentito che ero al limitatore. Essendo all'interno non ho visto cosa sia successo dietro, non sapevo neanche che Bez fosse caduto".

Da lì la gara è stata una rincorsa verso il podio, che alla fine è maturato con la solita tenacia che contraddistingue Di Giannantonio, oggi a festeggiare il 28° compleanno con un trofeo.

"Sono molto contento del potenziale avuto durante la gara e sinceramente ne avevo di più rispetto ad Ogura. Il problema è che non riuscivo ad attaccarlo perché arrivavo veloce, ma da lontano; quando è così, la gomma si scalda moltissimo e si corrono dei rischi. Ma penso si potesse fare qualcosa in più".

"La nostra moto è ottima, ma le Aprilia guadagnano tantissimo nei tratti veloci e quindi siamo costretti a rischiare maggiormente per stare vicino a loro, in modo da sfruttare il nostro punto forte che è la frenata".

"Alla fine diciamo che siamo simili, ma quando sei dietro devi spingere per andare a riprendere i rivali e quindi è chiaro che loro siano in una situazione più comoda rispetto a noi, hanno un ottimo passo come visto nelle prove".

"Come sempre non molliamo mai, cerchiamo di essere analitici e critici verso noi stessi, provando a migliorare con il lavoro. Non si smette mai di crescere e stiamo tornando protagonisti anche noi".