MotoGP | Diggia, Miller e Raul Fernandez penalizzati per la pressione gomme

Il weekend di Motorland Aragon è stato piuttosto critico per tutti i piloti della MotoGP a causa del nuovo asfalto. Un manto che già di per sé offriva davvero poco grip, mettendo in difficoltà soprattutto l'anteriore, ma generando anche parecchio degrado sulle gomme posteriori.

A complicare ulteriormente la situazione poi ci si è messa la pioggia caduta sia nella notte di venerdì che in quella di sabato, che ha portato della sabbia in pista, rendendo il fondo ancora più insidioso appena si andava di poco fuori dalle traiettorie ottimali.

In queste condizioni, si poteva mettere in conto che qualcuno potesse tornare a pagare le scelte fatte a livello di pressione degli pneumatici. Sono tre, infatti, i piloti che nella gara lunga sono stati pizzicati con dei valori inferiori rispetto a quelli minimi imposti dalla Michelin.

Si tratta di Fabio Di Giannantonio, Jack Miller e Raul Fernandez che, come previsto dal regolamento per un'infrazione nella gara lunga, sono stati penalizzati con l'aggiunta di 16 secondi al loro tempo di gara.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il romano della Pertamina Enduro VR46, che sembra aver superato l'infortunio alla spalla sinistra rimediato in Austria, aveva chiuso al settimo posto, ma per sua fortuna ha ceduto solo una posizione al compagno di box Marco Bezzecchi, che lo seguiva tre secondi più indietro. Alex Rins, che ha chiuso nono, era infatti ad oltre 18 secondi da lui con la sua Yamaha.

Diverso il discorso per Jack Miller, che era transitato sotto alla bandiera a scacchi in decima posizione, ma aggiungendo 16 secondi al suo tempo di gara è arretrato fino alla 15°. Ne hanno approfittato quindi Aleix Espargaro, Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez, Johann Zarco e Joan Mir, che hanno tutti guadagnato una posizione ciascuno in quest'ordine.

L'ultima penalità è toccata, come detto, a Raul Fernandez, ma il risultato del portacolori del Trackhouse Racing non è cambiato, visto che si era classificato 16° a poco meno di un minuto con la sua Aprilia, ma aveva un gap molto ampio nei confronti della Honda di Luca Marini che lo seguiva.