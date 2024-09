MotoGP | Diggia, la spalla andrà operata? "Valuteremo a fine anno”

Il Gran Premio d’Austria è stato più cruciale di quanto Fabio Di Giannantonio pensasse, perché una caduta nelle libere del venerdì pomeriggio gli ha procurato la lussazione della spalla. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 è stato costretto a terminare in anticipo l’appuntamento al Red Bull Ring tornando in pista ad Aragon due settimane dopo. Il tempo per riposare è stato poco, perché tra il weekend del MotorLand e la gara di casa a Misano sono trascorsi solo pochi giorni.

Un lasso di tempo troppo breve per recuperare dall’infortunio e poter tornare a giocarsela. Un peccato per Diggia, fino al momento dell’incidente l’unico in grado di interpretare al meglio la difficoltosa Desmosedici GP23 insieme a Marc Marquez. Tuttavia, la stagione ha avuto un risvolto in aspettato a causa della spalla lussata in Austria. Questo ha condizionato le ultime gare disputate, ma il pilota romano è pronto ad affrontare anche l’ultima parte di stagione, che sarà impegnativa.

“Sono contento perché alla fine veniamo da tre settimane d’inferno”, ha raccontato Di Giannantonio al termine del Gran Premio di San Marino. Dopo la gara di casa, non è rimasto per la consueta giornata di test, dedicandosi interamente alla fisioterapia e al recupero pieno per tornare in forma il prima possibile. “La gara è stata dura perché in queste settimane prima ho tenuto il braccio fermo e poi sono salito in moto, quindi non ho allenato la spalla, perdo forza”.

“La spalla mi sta dando del filo da torcere, fa male, non riesco a guidare in maniera naturale. Devo guidare con tantissimi antidolorifici e mi limita tanto. Ho fatto la gara un po’ al limite, è stata tosta. Ma è tutto molto positivo, perché a Misano abbiamo chiuso in top 10 entrambe le gare. Ho una settimana e mezza a casa prima di Misano 2, quindi possiamo fare uno step”, ha spiegato il portacolori VR46, che si sta preparando per affrontare il secondo weekend a Misano prima di volare in Asia, dove cominceranno le impegnative trasferte di fine stagione.

Tuttavia, non è ancora trascorso molto tempo da quando l’infortunio ha dato una piega diversa alla sua stagione. Il recupero non sarà semplice, visto il grande impegno che richiede attualmente il calendario, proprio per questo motivo il romano esclude un eventuale intervento per risolvere il problema alla spalla.

“Ovviamente la parte alta del corpo è molto sollecitata e cerchi di compensare con il resto del corpo. Al momento è limitante, ma è anche normale perché sono passate tre settimane. Una persona normale dopo tre settimane inizia a muovere la spalla. Io ho fatto già due gare di MotoGP! Dobbiamo gestire al meglio per non peggiorare la situazione da qui a fine anno. L’operazione? È una cosa che valuteremo nel corso dell’anno, ma non la faremo durante questa stagione. In questo momento sarà solo da tenere monitorata la spalla”, ha affermato Di Giannantonio.