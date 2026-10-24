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MotoGP | Diggia: "I miei podi sono sempre belli, ma mi rimane sempre la sensazione che potevo fare di più"

Dopo una qualifica difficile sul bagnato, conclusa all'ottavo posto, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha sfoderato una bella rimonta nella Sprint di Phillip Island, chiudendo terzo. Un risultato che secondo lui avrebbe anche potuto essere migliore se non avesse commesso un errore che lo ha penalizzato nel corso primo giro.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 24 ott 2026, 05:28

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il sabato di Phillip Island ha avuto due facce per Fabio Di Giannantonio. Dopo una qualifica sul bagnato al di sotto delle aspettative, conclusa solo all'ottavo posto, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha sfoderato una bella rimonta nella Sprint, disputata sull'asciutto a dispetto delle previsioni meteo, riuscendo a conquistare il suo settimo podio stagionale del sabato.

Il romano ha chiuso terzo, alle spalle dei fratelli Marquez, ma addirittura con un pizzico di amaro in bocca, perché negli ultimi giri si è ritrovato ad essere il più veloce in pista. Per "Diggia", dunque, c'è la sensazione che avrebbe potuto fare anche qualcosina in più se non avesse commesso una sbavatura al primo giro.

"Sono partito molto bene, ma poi ho fatto un errore alla curva 4 e sono rimasto un po' indietro, perché ho giudicato male il vento. Pensavo che fosse in un'altra direzione, invece era dietro in frenata, quindi mi ha spinto e sono arrivato larghissimo. Però poi mi sono divertito, visto che avevo un ottimo passo, ho iniziato a superare", ha detto Di Giannantonio ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Penso che abbiamo fatto veramente una bella gara, peccato che manca sempre qualcosina: i miei podi sono sempre belli, però mi rimane sempre la sensazione che magari potevo fare di più. Però abbiamo mostrato un'ottima velocità, alla fine eravamo vicini ad Alex Marquez, ma avevo un po' stressato la gomma davanti, quindi era difficile attaccare. In ogni caso, il podio va bene, sono contento", ha aggiunto.

Dopo essere stato storicamente un pilota che dava il meglio di sé alla domenica, ultimamente Fabio sta ottenendo i risultati migliori nelle Sprint. Dunque, gli è stato domandato cosa ci sia dietro a questa inversione di tendenza.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Secondo me, sono migliorato nelle Sprint, però è anche un po' la moto di quest'anno che mi permette di spingere tanto con la soft, mentre perdiamo sempre qualcosa con la media. Quando ho bucato in Giappone, è stata per assurdo una fortuna, perché ci ha fatto capire delle cose da fare per la media, e quindi diciamo che abbiamo ancora un po' di chance, un po' di gare davanti, per dimostrare di poter fare bene. Penso che anche con la media possiamo tornare ad essere veloci quanto lo siamo con la soft nelle Sprint".

Negli ultimi giri della gara di oggi si è avuta proprio la sensazione che Di Giannantonio ne avesse di più dei fratelli Marquez. In ottica gara lunga, dunque, pensare di provare ad infastidirli non è completamente un'utopia.

"Ci proviamo, siamo qui apposta, quindi ovviamente l'obiettivo è quello di fare benissimo. Mi sentivo forte, penso anche che Marc in realtà abbia gestito un po' quando ha visto sulla tabella 'Martin out'. Però secondo me abbiamo un ottimo potenziale, quindi bisogna che sto lì vicino. Per provare a vincere bisogna stare lì e dare fastidio".

Il problema semmai è che per domani l'arrivo della pioggia sembra imparabile, anche se il portacolori della VR46 ha spiegato che in realtà sul bagnato la sua Desmosedici GP non si comporta male come avrebbe lasciato intendere il risultato delle qualifiche.

"Diciamo che in generale è sempre un peccato correre sull'acqua qui a Phillip Island, perché ho una pista talmente bella che va goduta sull'asciutto, però è così per tutti. Sono contento di stamattina, perché le sensazioni erano ottime, al di là della qualifica in sé, che lì c'è stato soltanto un piccolo errore all'ultimo giro, dove ho trovato Ogura un po' in mezzo in un giro lento, altrimenti mi sono trovato molto bene, quindi secondo me possiamo fare bene anche domani. Sicuramente sarà più rischioso, sarà un filo più impegnativo, però secondo me possiamo fare una bella gara", ha concluso.

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