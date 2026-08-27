MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

La MotoGP arriva ad Aragon che, sulla carta, dovrebbe essere una pista più favorevole alla Ducati. L’appuntamento spagnolo arriva dopo il GP di Gran Bretagna dove la Desmosedici ha faticato e dove Fabio Di Giannantonio ha portato a casa solo un sesto posto.

Il pilota romano del team VR46 deve scoprire se vuole restare nella lotta per il mondiale visto che è quinto nella classifica generale a 51 punti da Jorge Martin ed è consapevole che è il momento di dare una svolta al campionato. La trasferta inglese ha insegnato qualcosa?

“C'è sempre da imparare, da migliorare. Silverstone è stato un GP dove sapevamo che avremmo fatto fatica. Secondo me potevo fare meglio io, ma è stato un appuntamento interessante e utile per spingerci a cercare qualcosa di nuovo in alcune aree e da questo weekend ci riproveremo”.

Per stare nella sfida mondiale cosa devi fare?

“Secondo me siamo arrivati a un punto dove è giusto continuare ad avere la costanza che stiamo mostrando quest'anno, perché siamo sempre molto vicini, ma ora è giusto anche rischiare qualcosina, non tanto in termini di cadute o di andare più forte, ma nel cercare di provare delle soluzioni che magari non abbiamo mai analizzato prima”.

“A volte con il poco tempo che abbiamo a disposizione nel weekend si cerca sempre di stare sul conservativo, su quello che meglio si conosce e che sai che funzionerà abbastanza bene, ma forse è giunta l’ora di sperimentare quel qualcosa in più davvero: penso che potrebbe essere un buon momento per cercare cose nuove”.

Aragon può essere il tracciato più adatto per fare esperimenti?

“Questa è la pista giusta, ne parlavo con Pecco prima, e diceva che sulla carta le Ducati dovrebbero soffrire di meno qui, anche se quest'anno abbiamo avuto piste dove la Ducati doveva volare e dove doveva soffrire, ma alla fine i valori in campo sono sempre stati molto simili”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Quale sarà l’elemento che farà la differenza?

“Secondo me avremo un Mark fortissimo, come lo è sempre stato su questa pista e, sicuramente, sarà lui a portare al Ducati al limite, più in alto di tutti. Io farò del mio meglio per provare a crescere da qui in avanti. Anche perché siamo a metà stagione, e se vogliamo dare una svolta alla stagione per restare nella lotta, bisogna fare uno step avanti”.

A livello statistico è facile rilevare che il tuo rendimento va a crescere verso la fine del campionato. È un tuo modo di affrontare la stagione?

“Sicuramente, anche se quest’anno la situazione è un po’ diversa. In passato dovevo scoprire l’ambiente nuovo e conoscere la squadra, per cui era normale crescere verso la conclusione della stagione acquisendo dei meccanismi. Mi sono sempre trovato in team nuovi, mentre qui sono già al secondo anno che siamo insieme. Mi auguro di riuscire a crescere perché vorrebbe dire che stiamo facendo veramente benissimo”.

Ducati porterà qualcosa di nuovo per darvi una mano a migliorare?

“Chiedi a Gigi, non lo so”.

Sarà la gara di Marquez e basta?

“Mark è fortissimo qui, quindi mi aspetto che sia lui il favorito. L'anno scorso aveva fatto una grande differenza, soprattutto all'ultima curva a sinistra e in generale nel T2, visto che ha una curva a lui dedicata. E anzi credo che andrà ancora più forte, ma cercherò di dare il mio meglio anch’io”.