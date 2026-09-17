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MotoGP | Diggia commenta il fuorionda con Bagnaia: "Serve più rispetto. È un mondo in cui non possiamo più parlare"

L'italiano ha chiarito il fuorionda con Bagnaia, chiedendo più rispetto per i momenti privati tra piloti, pur essendo davanti alla telecamere, sostenendo che la MotoGP si sta avviando verso un mondo in cui non è più possibile parlare liberamente. Al di là dell'episodio, c'è una Misano da riscattare, dove è stato fermato da un problema ai freni.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Alexander Trienitz

Nelle competizioni si dice spesso che si è da soli contro tutti, e in effetti un fondo di verità c’è. Allo stesso tempo, però, la MotoGP resta un mondo piccolo: molti piloti hanno condiviso il percorso verso la categoria regina, creando rapporti che, pur senza annullare la rivalità, hanno spesso assunto la forma di un sostegno reciproco.

E questo era anche lo spirito alla base di quella chiacchierata fuorionda tra Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, ripresa dalle telecamere di DAZN e poi pubblicata andando oltre una certa linea. È vero che i due si trovavano nella zona delle interviste, quindi telecamere e microfoni erano ancora accesi, ma si trattava comunque di un momento che doveva restare a loro avviso… un fuorionda.

Qualcosa di cui si è inevitabilmente parlato alla vigilia del GP d’Austria al Red Bull Ring, con Pecco che ha offerto la sua versione per chiarire eventuali malintesi nati da un contenuto estrapolato dal contesto, mentre il pilota della VR46 ha spiegato le ragioni di quella chiacchierata che, a suo avviso, avrebbe dovuto restare privata.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“È un peccato perché secondo me ci sono dei momenti dove noi piloti parliamo, come è normale che lo facciamo, soprattutto perché ci conosciamo tutti da tantissimo e ci vuole sempre un po' un limite anche dall’altra parte. Stiamo sempre di fronte a telecamere e microfoni quindi sappiamo benissimo che dobbiamo stare sempre molto attenti a quello che diciamo”, ha spiegato Di Giannantonio.

“Ma è anche per questo motivo che poi la gente a casa non ha mai informazioni, perché non possiamo mai parlare, non c'è rispetto dalla parte, purtroppo, anche dei giornalisti di qualsiasi tipo. E quindi, dalla parte mia, fortunatamente per me non è successo nulla, perché io ho soltanto chiesto a un mio collega come andavano le cose, perché alla fine ci conosciamo da tanto”.

“Mi dispiace che lui si è trovato un po' in difficoltà, ma in realtà è stata una normalissima chiacchierata tra piloti che facciamo sempre e in mille altre occasioni”, ha aggiunto l’italiano, ricordando come sia del tutto normale che dietro le quinte ci siano delle conversazioni tra piloti. Lo stesso Bagnaia aveva aiutato Di Giannantonio quando quest’ultimo faticava ad estrarre il massimo potenziale della Ducati nel 2024.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Quando faticavo con la Ducati parlavo sempre con Pecco cercando di ottenere quante più informazioni possibile, e lui mi aiutava sempre, cercando di darmi i consigli migliori per migliorare. E quando posso cerco di fare lo stesso con altri piloti che conosco da tempo, quindi per noi è stata una chiacchierata assolutamente normale”.

Di Giannantonio ha voluto porre l’accento su due elementi distinti. Il primo riguarda la normalità di quella conversazione, mentre il secondo concerne il modo in cui è stata diffusa e interpretata, pur sapendo di trovarsi davanti alle telecamere e che ciò avrebbe potuto comunque essere poi ripreso dai media. È vero che i piloti sono consapevoli dei rischi legati al fatto di essere costantemente ripresi, ma dall’altra parte ciò che rimarca Diggia è che dovrebbe esistere un rispetto condiviso, anche da chi sta dall’altra parte.

“Il problema, però, è che ormai abbiamo sempre delle telecamere attorno, ci sono sempre telecamere mescolate ovunque, quindi mi sono confuso, e stiamo andando verso un mondo in cui non possiamo più parlare. Per questo penso che i giornalisti, senza riferimenti a qualcuno specifico ma in generale, dovrebbero avere un senso del limite per il bene dello sport”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

“È come… posso essere in un pub a parlare di moto e non dovrei preoccuparmi che da qualche parte ci sia un giornalista con un microfono, perché era una chiacchierata amichevole. Di sicuro è qualcosa che possiamo migliorare come sport, anche perché non credo sia una cosa positiva, onestamente”.

Affrontato il tema più caldo della vigilia, Di Giannantonio ha voluto concentrarsi anche sul suo weekend dopo la delusione di Misano, dove era stato fermato da un problema ai freni. La leva si era indurita al punto da rendergli difficile guidare e trovare la giusta fiducia nella moto. L’obiettivo è quello di riscattarsi, ma arriva l’Austria, una pista che non gli è mai stata particolarmente amica.

C’è anche un altro tema, quello del meteo, che aggiunge un’incognita non da poco. Generalmente, qui al Red Bull Ring si è sempre corso in piena estate, con temperature molto alte. Anche nelle rarissime occasioni in cui il weekend era stato rovinato dalla pioggia, non sembrava esserci il freddo che con tutta probabilità i piloti sperimenteranno questo weekend, una variabile non semplice da interpretare, soprattutto su una pista stop and go dove nei primi due settori è difficile far lavorare gli pneumatici.

“Vediamo il medio, perché è un po' incerto. Adesso sembra che stia migliorando la situazione, ma è una pista che non mi è mai stata amica. Voglio cercare di rigirare un po' la situazione e voglio cercare di fare un bel lavoro. Secondo me è importante anche che torniamo a essere nelle posizioni che contano, se vogliamo giocarci qualcosa di grande, e quindi è importante, secondo me, che partiamo a piede giusto domani”, ha aggiunto il pilota della VR46.

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