MotoGP | Diggia: “Casco e tuta da test pronti, c’è qualcosa di bello”

Valencia, ultimo atto. Per Fabio Di Giannantonio sarà anche l’ultima gara da pilota MotoGP? Oltre alla lotta per il titolo è una delle grandi domande di questo fine settimana. Mancano ancora due tasselli del mercato piloti, con Luca Marini in HRC, per cui manca solo l’annuncio, e il suo sostituto nel team Mooney VR46. Se in un primo momento sembrava che il romano dovesse restare in disparte nel 2024, la gara in Qatar della scorsa settimana ha fatto risalire le quotazioni.

Diggia è stato autore di una prestazione superlativa, trionfando la domenica battendo Pecco Bagnaia proprio nel finale. Prima affermazione in MotoGP e speranze riaccese per un futuro sulla griglia di partenza del prossimo anno. Il pilota del team Gresini arriva a Valencia con gli occhi che ancora brillano: “È stato bellissimo, una sensazione meravigliosa e una bella energia intorno a me. La gara forse l’ho rivista dalle 20 alle 25 volte, ho passato diverso tempo davanti al cellulare a riguardarla”.

Il romano si lascia poi andare un po’ all’emozione, aprendo il cuore ai ricordi: “La telefonata con papà? Un sacco di lacrime. Era il suo sogno, il nostro sogno da quando sono un bambino. Quando raggiungi qualcosa di così grande pensi a tutti i momenti trascorsi quando eri piccolo con tuo papà, con tua mamma. I primi giorni in moto, le prime volte che ti godi quello che fai con la tua piccola moto. Inizi a divertirti, poi all’improvviso sei un pilota MotoGP e vinci il tuo primo gran premio. È stato bello festeggiare insieme al mio papà”.

Ora però è il momento di mettere in disparte il cuore e concentrarsi per poter chiudere al meglio il capitolo Gresini. Di Giannantonio riparte da Lusail, dove è arrivato con una grande consapevolezza, per poter proseguire su questa linea anche a Valencia: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend e abbiamo avuto delle buone occasioni per vincere, cosa che poi è successa. Il potenziale ce l’abbiamo, se riesci a farlo una volta, puoi ripeterti. Ma tutto dipende da come andrà. Bisogna lavorare nel modo giusto, sessione dopo sessione, consolidare le prestazioni. Abbiamo la possibilità di portare a casa un buon weekend”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Quest’anno nessun pilota è riuscito a vincere due gare di seguito (parliamo della gara di domenica). Fabio Di Giannantonio può essere il primo (e a questo punto l’unico) a farlo? “Sicuramente siamo in un buon momento. Abbiamo lavorato bene, siamo veloci o comunque in Qatar lo siamo stati davvero molto. Ma tanti piloti saranno veloci, si ricomincia da zero. Penso che tanti avranno molte possibilità di vincere domenica, ma magari ce la facciamo a ripetere un ottimo lavoro. Questo voglio fare nell’ultima gara con Gresini”.

Domenica pomeriggio, una volta abbassata la saracinesca del box, Diggia saluterà il team Gresini per proiettarsi verso un futuro che fino a domenica scorsa sembrava più che incerto. Anche Paolo Ciabatti aveva sostenuto che fosse inaccettabile che il romano non avesse una sella nel 2024: “Sono molto orgoglioso delle parole di Paolo domenica sera. È stato molto gentile con me”.

Tuttavia, sembra che il vento stia cambiando e l’ipotesi VR46 sembra sempre più concreta: “Diciamo che sono venuto qui a Valencia con un casco e con una tuta. Ci sono, ce l’ho per martedì. Stiamo lavorando a qualcosa di bello, abbiamo delle buone opportunità di essere in pista per i test e anche qualche occasione in più di essere in griglia l’anno prossimo. Sembra che quella di VR46 sia l’unica moto disponibile, una volta che Luca (Marini, ndr) deciderà di fare l’annuncio”.

“Sto scherzando, ma diciamo che quello che posso dire è che è un team fantastico. Non ho mai nascosto che il lavoro che fanno dietro le quinte nell’Academy è incredibile. Dalla Moto3, passando per la Moto2 e in MotoGP… Sono fortissimi i piloti e questo significa che è un ottimo team. Per me sarebbe un’esperienza fantastica, una sfida e anche un’opportunità per imparare molto”, conclude Diggia.