MotoGP | Diggia: "Caduta strana, a volte cadi e non sai perché. Peccato, ma in classifica siamo tutti vicini"

Alle volte una caduta va accettata con un po’ di rammarico, ma anche con la giusta filosofia. È così che Fabio Di Giannantonio sta cercando di leggere lo zero di oggi, scivolato dopo appena quattro giri mentre occupava la quinta posizione, alle spalle dei fratelli Marquez e delle due Aprilia Trackhouse.

Una caduta che il pilota fatica ancora a spiegarsi, perché nemmeno l’analisi dei dati ha chiarito le ragioni dell’errore. Molti parametri erano perfettamente in linea con quelli dei giri precedenti. Resta però un elemento da considerare. Nel momento in cui ha perso l’anteriore, Di Giannantonio era nella scia di Ai Ogura e non è escluso che quel minimo di carico perso sull’avantreno abbia contribuito alla scivolata.

“Cosa sia successo esattamente, stiamo ancora cercando di capirlo perché abbiamo visto i dati, e in quel tratto ero esattamente la fotocopia del giro precedente. Tutto, le sospensioni, la velocità, l'angolo, acceleratore, quindi è un po' strano, ma sai, fa parte del gioco, a volte cadi e non sai davvero perché, è un mix di cose”, ha raccontato il pilota della VR46, che però ha preso con filosofia questo errore, anche perché si tratta del primo zero dell’anno per responsabilità completamente sue.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Alexander Trienitz

Durante la stagione, infatti, ci sono stati altre corse chiuse senza punti, ma più conseguenza di problemi o di un contatto. “Si tratta del primo errore dell'anno, sarebbe meglio se non fosse successo, ma statisticamente sarebbe dovuto succedere. Penso ci siano tanti aspetti positivi di questa prima metà di stagione, alla fine abbiamo sempre dimostrato un'incredibile velocità, anche oggi penso che fossimo abbastanza veloci, dobbiamo prendere questi positivi con noi per questa pausa”.

Una situazione sfortunata, anche se per fortuna senza conseguenze fisiche, arrivata tra l'altro dopo la brutta caduta del mattino, quando aveva provato un assetto diverso intervenendo anche sull’aerodinamica posteriore, seguendo le stesse soluzioni testate da Marc Marquez e dal fratello Alex per valutarne eventuali benefici.

Una modifica di setup che non sembrava comportare rischi, anche perché avrebbe potuto tornare in qualsiasi momento all’assetto del sabato, quello che gli aveva permesso di conquistare un podio di valore. Un podio che, in ogni caso, andava guadagnato in pista, perché la partenza dalla terza casella non è stata particolarmente brillante.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Già altre volte nel corso della stagione lo scatto al via aveva rappresentato un limite, ma su un tracciato come quello tedesco, stretto e tortuoso, perdere posizioni al via rende tutto ancora più complicato. A questo si aggiunge il fatto che le Aprilia, sulla lunga distanza, tendono a essere più efficaci nella gestione della gomma, quindi restare intrappolati dietro significa anche esporsi a un ritmo che cresce giro dopo giro.

“Oggi purtroppo la frizione non ha lavorato proprio nel modo corretto dopo lo stacco, quindi ho avuto qualche impennata di troppo, ma anche io non volevo rischiare minimamente il primo giro, infatti ho lasciato forse la porta un po' troppo aperta a Raul, ma volevo con calma mettermi lì, capire anche come sto fisicamente sulla moto, e poi dovevo da lì costruire, quello che non ho potuto fare.”

Una situazione che il pilota vuole assolutamente migliorare nella seconda metà di campionato, perché gli è già costata punti pesanti in più di un’occasione. È vero che Di Giannantonio tende spesso a rendere meglio nella seconda parte di gara, ma è altrettanto vero che dover rincorrere fin dai primi metri finisce per consumare energie.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Penso alla fine un 7,5. Non sono mai stato a scuola uno da 10, quindi 7,5 era come un 10 da me. Quindi per il momento 7,5 va più che bene, poi 10 me lo do forse a fine anno, ci proviamo. Ci sono aree dove faccio ancora fatica e la mia prestazione non è al 100%, quindi sceglierne una in particolare non è così facile, sicuramente le partenze potremmo partire meglio anche se in realtà da quando l'abbassatore l'hanno tolto davanti stiamo partendo bene”.

Al di là di tutto, la caduta poi replicata in gara è un vero peccato, perché gli costa punti pesanti in ottica iridata e lo fa scivolare al quinto posto in classifica. Anche su questo fronte, però, Di Giannantonio ha scelto di vedere il bicchiere mezzo pieno. Sta andando oltre le aspettative e, dopo il Mugello, quando Aprilia sembrava già lanciata verso il titolo, il distacco dalla vetta si è addirittura ridotto. Ora il gap da Jorge Martin è di soli 24 punti, un margine che tiene ancora tutto apertissimo.

In una classifica così compatta, la costanza di rendimento dell’italiano ha fatto davvero la differenza, soprattutto rispetto alle altre Ducati, eccezion fatta per Marc Marquez che, con gli ultimi successi e gli stop delle Aprilia, ha ritrovato slancio nelle sue ambizioni mondiali. È naturale però che, in un campionato così positivo, anche Di Giannantonio voglia chiudere l’anno nelle primissime posizioni, impreziosendo una stagione in cui è stato spesso protagonista e in cui ha dimostrato di poter stare stabilmente con i migliori.

“È solo un peccato perché alla fine quando sai che puoi fare un bel lavoro e non riesci a raggiungere il risultato che vuoi è un peccato. Oggi secondo me avevo veramente una bella opportunità per fare bene e non ho potuto mostrare il mio potenziale. Però alla fine la classifica sì, ci sono stati dei cambiamenti, ho perso delle posizioni, ma i punti sono sempre più o meno quelli. Qualche gara fa dopo il Mugello mi sembra fossimo a meno 40, adesso siamo molti più vicini, quindi a metà stagione sinceramente vedo veramente troppe cose positive rispetto al primo errore della stagione di oggi.