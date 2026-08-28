MotoGP | Diggia: "Bez e Zarco? Con questo format è quasi normale vedere cose eroiche. Facciamo tutti cose pazzesche"

Sono diversi gli spunti di riflessione per Fabio Di Giannantonio al termine del primo giorno ad Aragon, chiuso con il quarto tempo che gli garantirà l’accesso diretto alla Q2. Il vero punto chiave, però, riguarda l’evoluzione della sua giornata, perché il venerdì non era iniziato nel migliore dei modi, dato che l’italiano ha faticato a trovare il feeling con la Ducati.

Lavorando sulla messa a punto, Di Giannantonio ha progressivamente ritrovato fiducia, fino a risalire in top 5, seppur con un distacco di tre decimi da Marco Bezzecchi e dalle altre Ducati dei fratelli Marquez. Un segnale che lascia intendere come ci sia ancora margine per crescere e avvicinarsi agli altri piloti della stessa marca che, storicamente, qui sono sempre stati molto competitivi, soprattutto Marc.

“Sicuramente è stata una buona giornata perché è iniziata nel peggior modo possibile. Il feeling era veramente molto strano quei primi due o tre giri, poi dopo c'è stata la scivolata, poi quando è ripreso la moto anche il pomeriggio il feeling non è mai stato in realtà buono, però stiamo analizzando e sembra può essere anche un'indicazione per il futuro”, ha detto Di Giannantonio.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

“Quindi, nel male potrebbe essere una buona cosa aver scoperto queste cose adesso. Poi alla fine ci ho messo un po’ a trovare velocità, però quando ho preso il ritmo alla fine ero veloce, ho fatto un bel run con la soft, ho fatto un po' di giri, e poi il giro buono è venuto fuori, quindi alla fine sono contento”.

Ed è anche questo l’aspetto che dà speranza a Di Giannantonio, perché alla vigilia del weekend aveva dichiarato di voler prendersi più rischi, di voler cercare qualcosa in più. Tuttavia, considerando il tempo perso nella prima parte della giornata a causa delle difficoltà nel trovare il feeling con la moto, non è stato possibile tentare soluzioni differenti.

Ciò implica anche un altro aspetto. Da una parte, tornando al setup base, la performance resta positiva, perché chiudere quarto a tre decimi dalla vetta è comunque un risultato solido. Dall’altra, domani mattina si potrebbe valutare qualche novità sul fronte del setup, che però rischia di essere un’arma a doppio taglio: potrebbe portare benefici, ma anche far compiere un passo indietro ed è per questo che avere una base competitiva rappresenta un buon punto di partenza.

“Volevamo farlo ma purtroppo sono scivolato in mattinata. Nel pomeriggio ho perso un po' di tempo per capire e quindi non è stato possibile [prendersi rischi], alla fine abbiamo perso tempo sul piano. Infatti, sono contento perché alla fine con la nostra base sono andato forte e vi ho fatto un bel tempo, quindi mi dà speranza che domani magari se proviamo qualcosa potremo fare uno step".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Il format mette tutti i piloti al limite

Nel venerdì di Aragon c’è anche un altro elemento da sottolineare, ossia le performance dei piloti rientrati dopo un infortunio, come Fermin Aldeguer, che in settimana ha annunciato il suo passaggio in VR46 per il 2027, e Johann Zarco, tornato in pista dopo il terribile volo di Barcellona. Entrambi hanno disputato un ottimo venerdì, con il francese che è riuscito addirittura ad accedere alla Q2 con la Honda.

Da un certo punto di vista, Di Giannantonio non è sorpreso, in parte perché ogni pilota deve convivere con qualche acciacco fisico, in parte perché, a suo avviso, tutti stanno compiendo qualcosa di eroico con un format che spinge chi scende in pista davvero al limite, cercando sempre il tempo: “Ogni pilota ha le sue cose, le sue gatte da pelare. Purtroppo per il format che abbiamo adesso ci infortuniamo tutti veramente tanto. Ognuno cerca di fare il massimo”, ha detto il pilota della VR46.

“Ormai è diventato quasi normale vedere una cosa eroica, ma in realtà secondo me col format che abbiamo stiamo facendo tutti delle cose pazzesche. Bez adesso sta guidando con una condizione per niente facile, Johann è stato vittima di un infortunio pesante, è tornato e va fortissimo”.

“Io ho avuto i miei problemi negli ultimi due anni, sono sempre stato infortunato praticamente, anche se magari non abbiamo mai dichiarato niente, ma sono passato più in ospedale negli ultimi due anni che in tutta la mia vita sportiva. Marco ancora, alla fine come sportivi la cosa buona è che il livello si sta sempre alzando fuori dalla pista e questo ci permette di tornare sempre più o meno al 100%, però sicuramente quello che stanno facendo tutti i piloti in pista è qualcosa di incredibile”.