MotoGP | Dietro le quinte Marquez-Bagnaia: "Ducati diversa nel time attack"

I test di Sepang ormai sono terminati da oltre una settimana e tra appena tre giorni sarà il momento di riaccendere i motori in Qatar, dove andranno in scena l'ultimo test pre-campionato e la gara inaugurale, che darà ufficialmente il via alla MotoGP 2024. In attesa che il Circus delle due ruote arrivi a Lusail, il sito ufficiale del campionato ha mostrato un dietro le quinte molto interessante sulla trasferta malese.

Si tratta di una chiacchierata tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, avvenuta mentre i due attendevano di incontrare i giornalisti per le interviste di rito a fine giornata. Il campione del mondo in carica e l'otto volte iridato si erano incontrati in pista e stavano commentando l'adattamento del pilota di Cervera alla Ducati, che dopo 11 anni sempre in sella ad una Honda si sta dimostrando probabilmente più complicato di quanto tutto il paddock si sarebbe aspettato.

Marc ha confermato anche a Pecco che in questo momento il suo problema più grande è il time attack, perché la Desmosedici GP richiede uno stile di guida molto diverso rispetto a quello della RC213V. E anche il piemontese infatti non gli ha nascosto di aver notato che la guida ancora molto "come una Honda", dando comunque la sensazione di essere piuttosto interessato ai progressi del #93, che è inevitabilmente uno degli avversari cerchiati in rosso per il 2024 oltre ad essere uno dei nuovi compagni di marchio.

De seguito, potete leggere tutto lo scambio di battute in italiano tra i due. Il video invece lo trovate al fondo dell'articolo.

Bagnaia: "E' tosta?".

Marquez: "E' diversa!".

Bagnaia: "Ti ho visto, la stai guidando come una Honda".

Marquez: "Lì avevo una gomma di 22 giri".

Bagnaia: "Si vedeva" (e fa il gesto dello spinning)

Marquez: "Devo capire come fare il time attack: con la Honda devi entrare in curve ed accelerare molto presto, con la Ducati è diverso".

Bagnaia: "Sì, perché non gira".

Marquez: "Sul passo è più facile".

Bagnaia: "Sì, perché alla fine è più ferma, più stabile, forse è solo un po' più pesante".

Marquez: "Io non la sento più pesante".

Bagnaia: "Quando vedevo la Honda, mi sembrava più veloce nei cambi di direzione".

Marquez: "Sì, ma non era così dopo aver messo l'ultima aerodinamica".