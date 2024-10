MotoGP | Di Giannantonio: "Vado via contento, ma con un trofeo in meno"

Dopo un weekend come quello di Phillip Island, nella testa di Fabio Di Giannantonio sicuramente peserà un po' di più l'idea di fermarsi per operare la spalla infortunata in Austria, con la quale ormai "convive" dal mese di agosto. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 si è piazzato quinto nella Sprint, arretrando poi al settimo posto per una penalità legata alla pressione delle gomme, ma il capolavoro lo ha fatto nella gara lunga del Gran Premio d'Australia, nella quale è stato capace di recuperare dal 12° posto in griglia fino al quarto finale.

E non senza qualche rammarico, perché il romano sembra essere convinto che questa potesse essere la sua grande occasione per conquistare il primo podio stagionale, perché il suo passo non era troppo distante da quello di Pecco Bagnaia. Un obiettivo che è stato un po' vanificato da un errore commesso in qualifica ieri, ma che non cambia il bilancio assolutamente positivo del suo weekend australiano.

"Siamo andati fortissimo, è stata la gara migliore dell'anno. Sapevamo di avere un grandissimo potenziale questo weekend, perché siamo stati sempre veloci e infatti mi mangio un po' le mani per essermi steso in qualifica sabato mattina, perché partendo più avanti forse potevamo provare a giocarci il podio. Però sono contento, perché ho fatto un garone", ha detto Di Giannantonio.

"Partivo dietro, quindi ho dovuto sorpassare e battagliare. Ero il più veloce del gruppetto in cui mi trovavo, ma ho fatto un po' di casino con le mappe e non riuscivo a sorpassarli in maniera comoda. Quando poi mi sono messo a posto, negli ultimi giri, li ho passati e sono andato anche un po' via. E' stato veramente un weekend positivo, perché ho ricominciato a guidare come voglio io, riesco ad essere aggressivo e a gestire bene le gomme", ha aggiunto.

Nonostante l'ottima performance, non pensare che sarebbe finita portando a casa un trofeo però non è semplice: "Sto un po' rosicando, perché l'anno scorso qui ero salito sul podio e volevo rifarlo oggi. E secondo me c'erano le potenzialità, perché Pecco non era così lontano a livello di performance. Vado via contento, ma con un trofeo in meno, anche se dobbiamo essere ottimisti, perché c'è stata di nuovo una crescita da quando mi sono fatto male e siamo tornati a livelli altissimi".

Mettendosi dietro Enea Bastianini e Franco Morbidelli, "Diggia" ha dimostrato di poter sopperire al gap tecnico che esiste tra la sua GP23 e le GP24: "In alcune piste è un po' più facile, in altre ci viene più difficile, ma io sinceramente penso di aver raggiunto un livello di performance veramente molto alto. Marquez sta facendo meglio di noi, ma io penso che sto guidando veramente bene e sono molto contento per come ho affrontato la stagione".

"Dobbiamo essere soddisfatti, perché abbiamo sempre massimizzato il pacchetto tecnico che avevamo a disposizione, che è ottimo ma ha un piccolo gap rispetto alla GP24. Mi piacerebbe molto finire la stagione regalando un podio alla squadra e oggi vado via con un po' di amaro in bocca perché era lì, non eravamo così lontani. Ci riproviamo in Thailandia".

L'altro rammarico di questa domenica è quella di doversi fermare dopo la prossima gara, ma è troppo importante presentarsi al meglio dal punto di vista fisico al via della prossima stagione, quando avrà la grande occasione di guidare una Ducati factory, identica a quelle che avranno Bagnaia e Marc Marquez nel team ufficiale.

"Anche se non sarà la GP25 completa, mi spiace di non poter provare la moto nuova a Valencia, ma anche di saltare le ultime due gare, perché quando fai una performance del genere vorresti continuare. Ma devo essere intelligente ed accettare questa situazione pensando al futuro", ha concluso.