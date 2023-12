MotoGP | Di Giannantonio, un podio perso per 0,01 bar!

Una settimana dopo il successo nel GP del Qatar, Fabio Di Giannantonio ha chiuso la stagione con un bel secondo posto, prima di scendere però al quarto posto per non aver rispettato la regola sulla pressione degli pneumatici anteriori.

I piloti devono percorrere almeno metà dell'evento principale con una pressione degli pneumatici superiore ad un valore imposto dalla Michelin, ma se non la rispettano, non vengono fornite informazioni né sulla pressione raggiunta né sul numero di giri in cui è stata troppo alta.

Per Di Giannantonio, perdere il podio è stato "moderatamente frustrante" perché, secondo lui e secondo quanto rivelato pubblicamente dal suo capomeccanico al momento delle scuse, l'infrazione era di lieve entità e non metteva in discussione la sua prestazione, caratterizzata da una bella rimonta dall'11° posto in griglia.

"Alla fine, c'è una regola, e quando abbiamo analizzato quello che ci era sfuggito, non è stato un grande errore", ha spiegato l'italiano, che ha lasciato il Gresini Racing per la VR46 la sera del GP di Valencia. "Sarei stato più arrabbiato se avessi approfittato di quella bassa pressione, ma era davvero al limite e abbiamo mancato la regola solo con uno scarto molto, molto piccolo - 0,01 bar per due giri...".

"È una di quelle cose per cui non posso essere arrabbiato con Gresini, perché siamo partiti dal fondo della griglia e abbiamo lavorato insieme per ottenere il massimo: quando siamo al massimo livello, non posso essere arrabbiato con loro per aver perso una volta. Abbiamo fatto una gara straordinaria e possiamo solo trarne degli aspetti positivi".

"Per quanto mi riguarda, quando guarderò la gara tra dieci anni, sarò ancora secondo", ha aggiunto Di Giannantonio. "Sono stato fuori dalle regole per così poco che posso ancora essere orgoglioso. Non è stato un grande errore che mi avrebbe dato un vantaggio. Quando si è così vicini, la prestazione è reale. Sarei stato secondo anche se la pressione fosse stata di 0,01 bar superiore. Posso solo essere orgoglioso della mia gara e, come ho detto, questa prestazione durerà per sempre".

Fabio Di Giannantonio ha dovuto riconsegnare il trofeo a Johann Zarco.

La decisione è stata comunicata dai commissari sportivi solo alle 16:20, mezz'ora dopo il traguardo, e Di Giannantonio avrebbe preferito conoscere il suo destino appena sceso dalla moto: "In un certo senso sì, perché stavamo festeggiando e poi stati esclusi dal podio... Per lo spettacolo non è il massimo".

"Ma alla fine abbiamo queste regole, quindi è così. Da parte mia, do il massimo in pista, do il massimo. Ed è un lavoro di squadra, lo è sempre stato. Devi fidarti del tuo team per prendere le decisioni giuste in termini di scelta degli pneumatici, pressione e tutte le impostazioni della moto. Alla fine, è un lavoro di squadra. Non è il massimo per lo spettacolo, ma è così che vanno le cose".

Meglio un risultato che si conosce subito o avere il diritto al prosecco sul podio? "Non so cosa sia meglio", ha ammesso Di Giannantonio. "È fare il risultato e basta! Ma è andata bene!".

Il nuovo pilota della VR46 ha perso un trofeo, che dovrà consegnare a Johann Zarco: "Shhhhh! Non so dove sia il trofeo! Capita, sai?" ha scherzato Di Giannantonio, che ha ammesso che sarebbe stato ancora più felice di tenere la coppa in un posto "segreto" se fosse stata quella del vincitore!

Con Guillaume Navarro