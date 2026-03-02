Vai al contenuto principale

MotoGP | Di Giannantonio: un podio alla portata sfugge tra errori altrui e altri problemi

Fabio Di Giannantonio sembrava avere la velocità per salire sul podio del primo Gran Premio della stagione questo fine settimana, ma per un motivo o per l'altro non è riuscito ad avvicinarsi al suo obiettivo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Una manovra al limite alla partenza della Sprint del GP della Thailandia, che ha coinvolto Raul Fernandez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, si è conclusa con questi ultimi due siano finiti larghissimi all'uscita della curva 3, lasciandoli senza possibilità di puntare ad un buon risultato finale nel primo sabato della stagione.

Alla fine della giornata, Di Giannantonio si è lamentato amaramente della manovra di Alex Marquez, accusandolo di aver rischiato di provocare "un incidente molto pericoloso" e assicurando che, inoltre, l'azione dello spagnolo lo aveva lasciato "senza possibilità di conquistare il podio a cui aspirava", secondo i suoi calcoli.

Domenica, nella gara lunga, nessuno ha disturbato l'italiano, che ha avuto pista libera per imporre un ritmo che lo ha portato a finire sesto al traguardo, a 16"8 dal vincitore, e grazie al ritiro di Marc Marquez e Joan Mir, che erano davanti a lui. Altrimenti avrebbe concluso ottavo, come sabato, o anche peggio, dato che nella Sprint ha chiuso solo a 5"7, nonostante l'incidente, ma disputando la metà dei giri.

Di Giannantonio si è mostrato molto critico dopo la prima gara breve della stagione e ha chiesto ai commissari di prendere provvedimenti in merito.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Penso che le prime curve e le frenate dopo la partenza siano la situazione più pericolosa della gara", ha detto l'italiano. "Tutti i piloti temono quel momento. Se un pilota dice il contrario, mente al 100%", ha sottolineato la sua opinione.

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a molte cadute e molti errori in quelle situazioni. Enea Bastianini e Takaaki ​​Nakagami a Barcellona; Jorge Martin in Giappone... Molti errori nella prima curva delle gare, non solo qui".

Chiede sanzioni più severe

"Se non ci rispettiamo abbastanza, credo che la Direzione Gara dovrebbe incentivarci con penalità molto più severe nelle prime due curve. Per incoraggiarci ad essere più intelligenti, ad avere più controllo. Ad essere più cauti, diciamo".

"Siamo stati fortunati. Abbiamo evitato - dico 'noi' - un incidente potenzialmente grave tra Alex, Raul e me. Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se fosse avvenuto in una chicane, al ritorno in pista", ha spiegato per sottolineare, dal suo punto di vista, la pericolosità della situazione.

"Sono andato in Direzione Gara e ho spiegato il mio punto di vista sul miglioramento della sicurezza per tutti i piloti e sull'imposizione di sanzioni molto più severe. Hanno convenuto che questa potrebbe essere una soluzione a breve termine, ma anche per il futuro. Voglio sentirmi sicuro nelle prime curve; voglio avere la certezza che il pilota che mi precede mi rispetti".

Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dal canto suo Alex Marquez ha visto la manovra da una prospettiva molto diversa, come ha spiegato alla fine della giornata.

"Sono partito molto bene ed ero in ottima posizione alla curva 3, accanto a Diggia", ha spiegato il pilota del Gresini Racing. "Abbiamo frenato in un punto molto simile, ma Raul era davanti. Diggia ha iniziato a girare senza vedermi né guardare", ha continuato.

"In quel momento, Diggia mi stava chiudendo la traiettoria e Rauúl era davanti. Ho pensato che se avessi continuato a frenare, avrei bloccato l'anteriore e saremmo caduti tutti e tre, e se avessi rallentato, sarei andato un po' lungo e sarei tornato indietro. Non potevo fare altro nella mia situazione. Penso che cercare di difendere la posizione all'esterno non sia la strategia migliore alla prima curva", ha detto,  rimproverando il pilota della VR46.

Domenica, un problema meccanico

Dopo aver concluso al sesto posto domenica, Di Giannantonio ha ammesso la difficoltà della gara lunga del GP della Thailandia. "È stata molto lunga, sì. Sapevamo che la nostra unica possibilità per cercare di ottenere un podio era lottare contro le Aprilia all'inizio della gara, ma la mia partenza non è stata spettacolare, è stata semplicemente buona, e non è stata sufficiente per stare al loro livello", ha ammesso.

Joan Mir, Honda HRC, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Joan Mir, Honda HRC, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Da quel momento in poi ho solo aspettato, ero lì vicino a Marc, Raul e Jorge, ma abbiamo avuto un problema tecnico dopo il settimo giro, quindi ho dovuto rallentare il ritmo. Era molto difficile guidare, quindi dovevo solo concentrarmi per finire la gara. E sono contento perché con questo problema sono arrivato sesto, e sappiamo che avrei potuto essere settimo con Marc in pista".

Il problema a cui si riferisce l'italiano non è altro che il consumo delle gomme. "Ho finito la gara con la gomma posteriore in condizioni critiche, è stato davvero difficile da gestire, è stato più difficile che in altre gare, mi è stato completamente impossibile gestire qualsiasi cosa".

Di Giannantonio non ha voluto approfondire troppo i confronti tra Aprilia e Ducati, anche se ha ammesso che "c'era un gap con Bezzecchi e le Aprilia", ha detto prima di tornare a insistere sul suo podio: "Onestamente, credo che l'ultimo posto sul podio, o essere sul podio, sarebbe stato possibile, ma senza dubbio Bezzecchi era su un altro livello questo fine settimana", ha concluso il romano.

