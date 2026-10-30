Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Di Giannantonio: "Troppi sassi, sembra una pista di motocross"

Soddisfatto del rendimento in sella alla sua Ducati, il pilota di VR46 prevede ancora una dura lotta contro i fratelli Marquez e le Aprilia, mentre c'è un grosso problema con l'asfalto che si sfalda.

Francesco Corghi

Pubblicato: 30 ott 2026, 10:41

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sorriso convinto sul volto di Fabio Di Giannantonio al termine della prima giornata di prove in quel di Sepang, dove già giovedì l'atmosfera nel box del romano era piuttosto rilassata e fiduciosa in vista del GP della Malesia.

Dopo i test svolti in inverno sul tracciato di Kuala Lumpur, il pilota della VR46 si era detto convinto di avere buone carte in mano per fare bene e, in effetti, sia nelle Libere 1 del mattino che nelle Prove del pomeriggio, i riscontri in sella alla Ducati #49 sono stati positivi.

Come spiega lo stesso 'Diggia', prima la squadra di Tavullia si è concentrata nel capire cosa era cambiato nei mesi seguenti le prove di inizio anno, per poi mettere a punto il pacchetto in vista del fine settimana.

"Sono molto contento del lavoro svolto oggi con il team, siamo riusciti a migliorare giro dopo giro e ho trovato soddisfacenti le prestazioni sia sul giro singolo che nel passo gara. Era molto importante risparmiare le energie in vista dei prossimi giorni, per questo sono contento", dice Di Giannantonio.

"Su questa pista sono sempre riuscito ad essere veloce, ma dove non ho mai brillato nei risultati. Vedermi competitivo così già da oggi è importante, siamo stati bravi a fare i passi giusti fin dall'inizio e seguendo bene il programma che avevamo".

"In mattinata abbiamo svolto una comparazione con i dati che avevamo raccolto durante i test invernali. Le moto in realtà non sono così diverse, anche se qualche piccola differenza c'è. Diciamo che si potrebbe andare forte anche nella configurazione di inizio anno, ma mi viene più naturale riuscirci con la versione attuale che abbiamo sviluppato. Chiamiamola GP26.EVO.2!"

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Naturalmente, anche in Malesia la sfida Ducati-Aprilia si rinnoverà e, come visto nei tempi, i fratelli Marquez sono sicuramente tra quelli da tenere d'occhio, oltre ai soliti Marco Bezzecchi, Ai Ogura e Jorge Martin, se sarà in condizioni di correre.

"Sia Marc che Alex sono andati molto bene. Alex è stato fortissimo sul giro secco, mentre ho notato che Marc ha un gran passo gara, probabilmente il migliore di tutti nettamente. Essendo anche io su una Ducati, avrò modo di studiare per migliorare in vista di domani".

"Ad ogni modo, non escludo assolutamente le Aprilia: Bezzecchi è stato altrettanto forte e Ogura ha tirato fuori un gran giro dal nulla. Martin sta facendo una cosa incredibile, nonostante il dolore. Se sarà in forma, lotterà pure lui davanti".

L'unico problema che oggi ha messo in difficoltà tutti riguarda l'asfalto del circuito, levigato in vista dell'avvento della F1, la quale ha creato alcuni avvallamenti. Questi, però, hanno avuto anche una fastidiosa conseguenza...

"La cosa che non mi è piaciuta sono la quantità di sassi che troviamo in pista, l'asfalto si sfalda e pare di essere su un tracciato da motocross. Non so cosa si potrà fare per migliorare questa situazione, che comunque è la stessa per tutti", ha concluso 'Diggia'.

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