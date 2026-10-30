Intervista
MotoGP Malesia
MotoGP | Di Giannantonio: "Troppi sassi, sembra una pista di motocross"
Soddisfatto del rendimento in sella alla sua Ducati, il pilota di VR46 prevede ancora una dura lotta contro i fratelli Marquez e le Aprilia, mentre c'è un grosso problema con l'asfalto che si sfalda.
Francesco Corghi
Pubblicato: 30 ott 2026, 10:41
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sorriso convinto sul volto di Fabio Di Giannantonio al termine della prima giornata di prove in quel di Sepang, dove già giovedì l'atmosfera nel box del romano era piuttosto rilassata e fiduciosa in vista del GP della Malesia.
Dopo i test svolti in inverno sul tracciato di Kuala Lumpur, il pilota della VR46 si era detto convinto di avere buone carte in mano per fare bene e, in effetti, sia nelle Libere 1 del mattino che nelle Prove del pomeriggio, i riscontri in sella alla Ducati #49 sono stati positivi.
Come spiega lo stesso 'Diggia', prima la squadra di Tavullia si è concentrata nel capire cosa era cambiato nei mesi seguenti le prove di inizio anno, per poi mettere a punto il pacchetto in vista del fine settimana.
"Sono molto contento del lavoro svolto oggi con il team, siamo riusciti a migliorare giro dopo giro e ho trovato soddisfacenti le prestazioni sia sul giro singolo che nel passo gara. Era molto importante risparmiare le energie in vista dei prossimi giorni, per questo sono contento", dice Di Giannantonio.
"Su questa pista sono sempre riuscito ad essere veloce, ma dove non ho mai brillato nei risultati. Vedermi competitivo così già da oggi è importante, siamo stati bravi a fare i passi giusti fin dall'inizio e seguendo bene il programma che avevamo".
"In mattinata abbiamo svolto una comparazione con i dati che avevamo raccolto durante i test invernali. Le moto in realtà non sono così diverse, anche se qualche piccola differenza c'è. Diciamo che si potrebbe andare forte anche nella configurazione di inizio anno, ma mi viene più naturale riuscirci con la versione attuale che abbiamo sviluppato. Chiamiamola GP26.EVO.2!"
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Naturalmente, anche in Malesia la sfida Ducati-Aprilia si rinnoverà e, come visto nei tempi, i fratelli Marquez sono sicuramente tra quelli da tenere d'occhio, oltre ai soliti Marco Bezzecchi, Ai Ogura e Jorge Martin, se sarà in condizioni di correre.
"Sia Marc che Alex sono andati molto bene. Alex è stato fortissimo sul giro secco, mentre ho notato che Marc ha un gran passo gara, probabilmente il migliore di tutti nettamente. Essendo anche io su una Ducati, avrò modo di studiare per migliorare in vista di domani".
"Ad ogni modo, non escludo assolutamente le Aprilia: Bezzecchi è stato altrettanto forte e Ogura ha tirato fuori un gran giro dal nulla. Martin sta facendo una cosa incredibile, nonostante il dolore. Se sarà in forma, lotterà pure lui davanti".
L'unico problema che oggi ha messo in difficoltà tutti riguarda l'asfalto del circuito, levigato in vista dell'avvento della F1, la quale ha creato alcuni avvallamenti. Questi, però, hanno avuto anche una fastidiosa conseguenza...
"La cosa che non mi è piaciuta sono la quantità di sassi che troviamo in pista, l'asfalto si sfalda e pare di essere su un tracciato da motocross. Non so cosa si potrà fare per migliorare questa situazione, che comunque è la stessa per tutti", ha concluso 'Diggia'.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"
MotoGPMotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri
MotoGPMotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira
MotoGPMotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Francesco Corghi
IGTC | Tsunami RT pronta a tornare alla 12h di Bathurst con la sua Porsche
Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge 17 h
IGTC | Tsunami RT pronta a tornare alla 12h di Bathurst con la sua Porsche
MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"
MotoGP
MotoGP
Australia
18 h
MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"
MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"
MotoGP
MotoGP
Malesia
20 h
MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"
More from
Fabio Di Giannantonio
MotoGP | Diggia: "I miei podi sono sempre belli, ma mi rimane sempre la sensazione che potevo fare di più"
MotoGP
MotoGP
Australia
6 g
MotoGP | Diggia: "I miei podi sono sempre belli, ma mi rimane sempre la sensazione che potevo fare di più"
Diggia, l'addio a Phillip Island fa male: "È la Monte Carlo della MotoGP, non si doveva toccare"
MotoGP
MotoGP
Australia
8 g
Diggia, l'addio a Phillip Island fa male: "È la Monte Carlo della MotoGP, non si doveva toccare"
MotoGP | Di Giannantonio: "C'era un buco nella gomma anteriore, sono stato fortunato a finire"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
17 g
MotoGP | Di Giannantonio: "C'era un buco nella gomma anteriore, sono stato fortunato a finire"
More from
Team VR46
MotoGP | Diggia: "Nel contatto al via con Marc si è inserita la prima marcia, ero al limitatore"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
20 g
MotoGP | Diggia: "Nel contatto al via con Marc si è inserita la prima marcia, ero al limitatore"
MotoGP | Prima pole di Raul Fernandez a Mandalika, Bezzecchi e Di Giannantonio in prima fila
MotoGP
MotoGP
Indonesia
20 g
MotoGP | Prima pole di Raul Fernandez a Mandalika, Bezzecchi e Di Giannantonio in prima fila
MotoGP | Morbidelli: "SBK? Per Ducati non era facile scegliere me dopo un anno così. Ma ha fiducia in me"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
21 g
MotoGP | Morbidelli: "SBK? Per Ducati non era facile scegliere me dopo un anno così. Ma ha fiducia in me"
Ultime notizie
MotoGP | Di Giannantonio: "Troppi sassi, sembra una pista di motocross"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
6 min
MotoGP | Di Giannantonio: "Troppi sassi, sembra una pista di motocross"
MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
26 min
MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"
F1 | Hamilton guarda al 2027: “Quest'anno abbiamo guidato l'innovazione, ora serve più motore"
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
42 min
F1 | Hamilton guarda al 2027: “Quest'anno abbiamo guidato l'innovazione, ora serve più motore"
MotoGP | Márquez: "Non so come sia la frattura di Martín; se è completa, ha già fatto fin troppo"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
58 min
MotoGP | Márquez: "Non so come sia la frattura di Martín; se è completa, ha già fatto fin troppo"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti