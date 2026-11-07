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MotoGP | Di Giannantonio: "Siamo migliorati con poche modifiche. Avremmo potuto lavorare meglio negli ultimi GP"

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 è tornato protagonista nel venerdì del GP del Qatar, facendo il miglior tempo con il nuovo record del circuito di Lusail. Il romano ha ritrovato il feeling giusto a livello di setting, ma resta ancora da colmare un gap a livello di velocità di punta.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 7 nov 2026, 09:12

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Lusail è la pista che nel 2023 gli ha regalato il primo successo in MotoGP, quindi sarà sempre speciale per Fabio Di Giannantonio. Probabilmente però il venerdì del Gran Premio del Qatar di MotoGP è andato meglio di come si sarebbe aspettato lo stesso pilota della Pertamina Enduro VR46.

Dopo qualche weekend un po' in ombra, a causa di qualche difficoltà a livello di setting e di velocità di punta, finalmente il pilota romano e la sua squadra hanno trovato il bandolo della matassa e questo gli ha permesso di chiudere la giornata con il miglior tempo, un 1'50"406 con cui ha messo a referto il nuovo record del tracciato qatarino.

Il bilancio quindi non può che essere positivo, seppur con un pizzico di rammarico per averci messo così tanto a trovare le soluzioni che gli hanno permesso di svoltare e tornare ad essere tra i più veloci del lotto della classe regina.

"È stata una giornata discreta, pessima all'inizio ed ottima alla fine. Questa mattina, eravamo in ritardo di 2 secondi sul passo nei primi due run e poi, con pochi cambiamenti, siamo riusciti a migliorare. L'unico peccato è che avremmo potuto lavorare meglio negli ultimi Gran Premi e fare prima queste modifiche", ha detto Di Giannantonio ai giornalisti presenti a Lusail, tra cui quelli di Motorsport.com.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Il feeling è tornato buono in frenata ed in entrata di curva e questo mi ha permesso esprimere il mio potenziale. È vero che questo tracciato si adatta bene al mio stile di guida, ma questa mattina ero comunque in ritardo. È un insieme di cose, a fine giornata insieme al team abbiamo fatto un buon lavoro e dobbiamo conservarlo per i prossimi giorni", ha aggiunto.

Sui motivi che hanno impedito di trovare prima questa soluzione, Fabio non si è sbilanciato: "Non sono io quello davanti al computer a fare tutte le analisi, quindi ci penseranno loro. Ma abbiamo trovato qualcosa che forse non funzionava al 100% per me negli ultimi GP".

Se dal punto di vista del setting finalmente ha ritrovato la rotta, la velocità di punta rimane un tasto dolente, ma anche qui "Diggia" è stato abbastanza criptico, limitandosi a dire: "L'avete visto Iker?". Chiaro riferimento a Lecuona, che questo weekend guida la GP26 del Gresini Racing come sostituto di Alex Marquez ed è stato più veloce di lui di ben 6 km/h.

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