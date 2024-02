MotoGP | Di Giannantonio: “Se corressimo domani, sarei messo bene”

Nuovo anno, nuovo box, nuova moto: nel 2024 Fabio Di Giannantonio riparte dal team Pertamina Enduro VR46 e lo fa su una GP23, che ha avuto modo di provare nei tre giorni di test di Sepang. Diggia sorride al termine delle prove in Malesia, dove ha familiarizzato con la sua nuova Ducati, con cui si è piazzato in ottava posizione complessiva. Soddisfatto sia del time attack che del ritmo, il romano inizia la sua stagione con il piede giusto.

"È stato un test positivo”, afferma Di Giannantonio raccontando i suoi tre giorni a Sepang. “Sono stato veloce più o meno in tutto e sono contento per come è andato il time attack. Penso di essere riuscito a girare sotto al vecchio record della pista pur guidando una moto con cui ancora non mi sentivo particolarmente a mio agioper via di alcune modifiche all'assetto che non sono piaciute molto”.

Il lavoro con la sua nuova squadra sembra procedere bene e Diggia nota già i passi avanti compiuti da un giorno all’altro: “Sono molto orgoglioso e contento del lavoro che abbiamo fatto, perché insieme alla squadra sono riuscito a raggiungere un buon feeling con la moto e a migliorare molto rispetto all'ultima volta che abbiamo corso qui. Sono stato abbastanza veloce e competitivo anche nella simulazione gara, quindi penso ci siano tanti aspetti positivi in questi tre giorni”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Abbiamo provato diverse cose in questi giorni di test, ma si è trattato solo di modifiche a livello di setting, perché non avevamo nuove componenti”, spiega il portacolori VR46 entrando più nel dettaglio. “La cosa positiva è che sono comunque migliorato in quasi tutte le aree e questo dimostra che il mio capotecnico e il mio elettronico sono riusciti a capirmi e mi stanno aiutando. Possiamo solo essere felici e continuare con il sorriso”.

Se il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi sta faticando molto ad adattarsi al modello “nuovo”, il romano non nota una grande differenza fra la GP22, quella che ha guidato lo scorso anno, e la GP23, di cui dispone ora: "Si parla tanto delle differenze tra la GP22 e la GP23, ma la realtà è che le moto non cambiano così tanto da un anno all'altro. Il carattere della moto è molto simile, anche se il motore e l'erogazione della potenza sono leggermente diversi. Su questo aspetto ci stiamo lavorando con l’elettronica, ma nell’insieme direi che il feeling che avevo con la GP22 è molto simile a quello che ho adesso con la GP23”.

Archiviati i test di Sepang, è ora il momento di pensare alle ultime prove che lo attendono prima che parta la stagione. La prossima settimana si vola in Qatar, dove la MotoGP svolgerà gli ultimi test: “Non si sa mai cosa succede quando scendi in pista, ma sono ottimista dopo questi test e credo che i prossimi due giorni di prove in Qatar saranno una buona occasione per farci trovare pronti. Se la gara fosse domani non sarei messo male. Sicuramente, si può sempre migliorare e più tempo passi in pista più migliori il tuo stile di guida. Ma direi che sono già a un buon livello in questo momento”.

