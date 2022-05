MotoGP | Di Giannantonio: "Sarebbe bello fare un bel risultato come la Roma!"

Carica lettore audio

“Grazie Roma”, cantavano i tifosi della Roma mercoledì sera dopo la vittoria della Conference League. I festeggiamenti giallorossi proseguono anche oggi al Mugello, dove un romano (e romanista) doc ha conquistato la sua prima pole position della carriera. In condizioni estremamente complicate e insidiose, Fabio Di Giannantonio ha firmato la prima partenza al palo in MotoGP, siglando un 1’46”156 che gli consente di guidare una tripletta tutta italiana.

“Grazie Diggia” canterebbe José Mourinho, ma al coro si uniscono anche il team Gresini e Ducati: ancora una volta la formazione di Nadia Padovani si conferma molto solida e il romano fa la storia insieme ai connazionali che lo accompagnano in prima fila. Con il duo Mooney VR46 formato da Marco Bezzecchi secondo e Luca Marini terzo, monopolizzano le prime tre posizioni, così come la Rossa di Borgo Panigale, che ne mette ben cinque nelle prime cinque caselle.

Ma la festa è tutta romana oggi, un incredulo Di Giannantonio che fa ancora fatica a realizzare l’impresa compiuta racconta anche le condizioni particolarmente difficili in cui le qualifiche del Gran Premio d’Italia sono state disputate. Pioggia e pista asciutta, un terno al lotto che Diggia ha vinto con una prestazione magistrale: “È tutto vero, è pazzesco! Sono arrivato al Mugello consapevole di poter far bene perché è una delle mie piste preferite del campionato. Sono sempre andato molto forte qui, dunque ho pensato che potevamo dire la nostra anche in MotoGP”.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Abbiamo fatto un bel lavoro per tutto il weekend, a parte le FP1 ci siamo messi a posto bene”, prosegue il pilota del team Gresini. “Mi aspettavo di fare una bella qualifica, ma sicuramente non mi aspettavo la pole. Però abbiamo fatto una qualifica pazzesca, ero concentratissimo. Non vedevo le gocce di pioggia, volevo soltanto fare davvero bene, ero concentratissimo per fare un gran giro e alla fine è venuto fuori, che spettacolo!”.

La pioggia ha reso il tutto più difficile, ma Di Giannantonio spende due parole anche nei confronti di Jack Miller e Marc Marquez, di cui ha preso il riferimento nel Q1. Costretto a passare per la prima fase di qualifica, il romano è riuscito a rientrare in Q2 con un gran tempo, grazie anche al traino del pilota Ducati e del portacolori Honda, da cui ha carpito informazioni.

“Io sono sempre stato un pilota molto razionale, ma il giusto. Non sono uno di quelli che chiude gli occhi e dà il gas, però mi ha aiutato molto di più essere dietro a Jack Miller e Marc Marquez nel Q1. Lì ho capito veramente quale fosse il limite della condizione e l’ho sfruttato al massimo. Sicuramente come rookie non sono ancora in condizioni di fare una pole position da totalmente asciutto, quindi ho dovuto sfruttare un po’ l’occasione. Però alla fine bisogna farlo, direi che abbiamo fatto bene!”.

È un Di Giannantonio entusiasta quello che parla della sua pole position, che dedica alle persone a lui più care: “Dedico questa pole alle persone che sono sempre vicine a me quando ci sono i momenti brutti, perché è sempre facile salire sul carro del vincitore. Però in realtà ci sono delle persone, non faccio i nomi perché loro sanno chi sono, che mi hanno sempre sostenuto e mi hanno sempre dato la carica. Mi fanno credere in me giorno dopo giorno, sempre di più. Sono il frutto vero di questo risultato”.