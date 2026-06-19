MotoGP | Di Giannantonio perplesso: "Partire senza abbassatore è più pericoloso"
In un venerdì molto soddisfacente, dove in VR46 hanno trovato le giuste risposte che cercavano dopo i compiti svolti a casa, il pilota romano ha anche analizzato il tema delle partenze senza dispositivi sulla moto, cosa che non ha gradito particolarmente.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La MotoGP ha riacceso i motori in quel di Brno, dove nel fine settimana si terrà il Gran Premio della Repubblica Ceca, con la grande speranza di Fabio Di Giannantonio di poter giocarsi le posizioni che contano, anche contando su una miglior condizione fisica.
Sistemato il problemino al dito mignolo della mano sinistra, il pilota della VR46 al mattino ha sofferto un po' più del previsto nel cercare di mettere insieme i pezzi del puzzle, ma è al pomeriggio che è riuscito a fare la differenza trovando quelle risposte che cercava per far andare forte la sua Ducati #49.
"Sono molto contento, è stato un bel venerdì in generale, ma specialmente nel pomeriggio: al mattino non avevo grandi sensazioni con l'anteriore, mentre nel pomeriggio abbiamo migliorato tantissimo centrando la modifica", ha spiegato nel post-sessione.
"Sono innamorato perso di questa pista, non che Balaton non mi piaccia, ma qui è tutto diverso. Al di là dei record di velocità, che fanno sempre piacere, l'importante è essere davanti in classifica".
"Qui la gomma media dura tantissimo, ricordiamo che lo scorso anno molto piloti erano riusciti a fare il miglior crono all'ultimo giro di gara. Abbiamo preparato bene il fine settimana lavorando sui dati dell'anno scorso e sono felice che la cosa abbia dato risultati. Penso che le soluzioni pensate a casa siano quelle giuste".
"Essere veloci al venerdì dà morale in vista del sabato, ma non dobbiamo perdere la concentrazione perché è lì che bisogna terminare fra i primi tre, continuando a spingere".
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Un altro aspetto interessante che ha trattato il ragazzo di Roma riguarda le prove di partenza senza abbassatore. In queste ore gli organizzatori del campionato e i rappresentanti dei Costruttori dovranno decidere se correre senza il dispositivo, il che ha spinto i team ad effettuare alcune prove durante le Libere.
"Secondo me in partenza è peggio perché impenni da subito e la gomma anteriore rimane ferma; quando tocca terra, hai maggior chiusura di sterzo e si fatica maggiormente alla prima curva perché davanti la moto rimane alta e senza carico, si rischia di perderla, essendo sbilanciata sul posteriore", spiega Diggia.
"Inoltre, per gestire l'impennata, bisogna andare a zig-zag sul dritto e lo trovo più pericoloso. In base a ciò che decideranno i vertici ci adegueremo. Più che dire la mia, in base alle cose che sono in mio potere, non posso andare oltre".
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