Ultime notizie
MotoGP Portogallo
MotoGP | Di Giannantonio: "Non volevo dare lezioni a Marc, non sono nella posizione di darle a nessuno"
Il pilota della Pertamina Enduro VR46 è tornato sul video divenuto virale dopo la Sprint del Qatar, nel quale invitava Marc Marquez a fare più attenzione in situazioni come quella che ha portato al contatto con Marco Bezzecchi e alla caduta del pilota dell'Aprilia, spiegando che non voleva dare colpe e che si trattava solo del suo punto di vista.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 19 nov 2026, 15:37
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il contatto tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez nella Sprint del Gran Premio del Qatar di MotoGP, che ha portato alla caduta del pilota dell'Aprilia, ha fatto discutere tantissimo. A distanza di diversi giorni, infatti, sui social il dibattito era ancora accesissimo su eventuali responsabilità o sanzione da applicare per quello che lo Stewards Panel ha giudicato essere un normale incidente di gara.
Suo malgrado, in questo dibattito c'è finito anche Fabio Di Giannantonio. Dopo il podio della Sprint, quando i primi tre erano su un golf kart che li riconduceva ai box, il pilota della Pertamina Enduro VR46 è stato pizzicato dalla telecamere mentre dava il suo parere sull'accaduto al #93. "Comunque devi guardare quando rientri c***o, lui era dentro dentro, era qui", ha detto, facendo il segno delle due moto affiancate.
Per questo, il pilota romano ha ricevuto anche parecchie critiche, passando per quello che la voleva spiegare ad un collega di comprovati talento ed esperienza come Marc Marquez. Al suo arrivo a Portimao, dove questo fine settimana si disputa il Gran Prmeio del Portogallo, "Diggia" ha quindi cercato di chiarire che in realtà non voleva dare lezioni a nessuno, ma che si trattava solo del suo punto di vista. Aggiungendo poi che, senza entrare nello specifico dell'incidente tra Marc e Bezzecchi, è la sua visione generale su questo tipo di dinamiche.
"Prima di tutto, ribadisco, non volevo dare lezioni a nessuno, perché non sono nella posizione, né ora né mai, di dare lezioni a nessuno. Penso solo che in una battaglia per la posizione, ho ricevuto e concesso molti sorpassi proprio come Marco stava cercando di fare con Marc. E credo che nella MotoGP di oggi, dove i sorpassi sono estremamente difficili, è piuttosto normale che, quando sei in testa, ti allarghi un po', lasciando un po' di spazio al pilota dietro di te per provare a sorpassare. Quindi non mi riferisco a quell'episodio in particolare, ma è abbastanza chiaro che nella MotoGP di oggi, dove il livello è altissimo, devi aspettarti di tutto da chiunque.", ha detto Di Giannantonio ai giornalisti presenti in Algarve, tra cui quelli di Motorsport.com.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
"Onestamente, mi viene in mente proprio ora un sorpasso di Johann Zarco a Motegi: mi ha superato proprio come ha fatto Marco con Marc, in quello spazio di tipo mezzo metro. Però io avevo lasciato quel mezzo metro libero e me lo aspettavo, ed è per questo che non siamo caduti, perché in qualche modo me lo aspettavo. Quindi sì, voglio solo sottolineare, non a Marc né a nessun altro, che al giorno d'oggi è normale che un pilota cerchi di sorpassarti in uno spazio ristretto, e bisogna stare attenti", ha aggiunto.
Quando poi gli è stato domandato se ritiene che serva una regola più chiara su questo tipo di situazioni, ha proseguito: "Non serve una regola. Se non voglio cadere, devo stare attento durante una gara. Se lascio uno spazio libero, devo aspettarmi che un altro pilota possa superarmi, quindi se non voglio cadere, o io o l'altro dobbiamo stare attenti. Ecco, questa è la mia opinione, non in riferimento all'incidente di Marco e Marc, in generale".
A questo punto, gli è stato fatto notare che in alcuni casi, come ad esempio al primo giro a Lusail, forse lui a volte è un po' troppo disposto a porgere l'altra guancia, e Fabio ha replicato: "Può darsi, ma non mi piace mandare fuori pista nessun pilota, non mi piace finire a terra insieme ad un altro pilota, quindi cerco di correre in modo corretto, tutto qui. Forse non sono il migliore, di sicuro non lo sono, ma cerco di correre in modo corretto: questo è il mio modo di correre".
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
MotoGPMotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
MotoGPVinales valuta di diventare un sostituto 'freelance': "Voglio continuare in MotoGP"
MotoGPMotoGP | Mir salta il GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon
MotoGPMotoGP | Lecuona: "Ho dovuto trattare con mia moglie perché non mi cacciasse di casa"
MotoGPMotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"
MotoGPMotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"
MotoGPMotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Portogallo
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente Vinales valuta di diventare un sostituto 'freelance': "Voglio continuare in MotoGP"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Matteo Nugnes
MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
MotoGP
MotoGP
Portogallo
23 h
MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"
MotoGP
MotoGP
Portogallo
1 g
MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"
MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"
MotoGP
MotoGP
Portogallo
1 g
MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"
More from
Fabio Di Giannantonio
MotoGP | Lusail, Warm-Up: tripletta italiana con Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Bastianini
MotoGP
MotoGP
Qatar
11 g
MotoGP | Lusail, Warm-Up: tripletta italiana con Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Bastianini
MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
MotoGP
MotoGP
Qatar
11 g
MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
MotoGP | Di Giannantonio: "Siamo migliorati con poche modifiche. Avremmo potuto lavorare meglio negli ultimi GP"
MotoGP
MotoGP
Qatar
12 g
MotoGP | Di Giannantonio: "Siamo migliorati con poche modifiche. Avremmo potuto lavorare meglio negli ultimi GP"
More from
Team VR46
MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"
MotoGP
MotoGP
Portogallo
1 min
MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"
MotoGP | Lusail, Prove: Diggia da record precede Marquez, 3° Bezzecchi davanti a Bagnaia. 7° Martin
MotoGP
MotoGP
Qatar
12 g
MotoGP | Lusail, Prove: Diggia da record precede Marquez, 3° Bezzecchi davanti a Bagnaia. 7° Martin
MotoGP | Diggia agrodolce: "Moto ottima, ma una cosa non ci consente di esprimerci al 100%"
MotoGP
MotoGP
Malesia
19 g
MotoGP | Diggia agrodolce: "Moto ottima, ma una cosa non ci consente di esprimerci al 100%"
Ultime notizie
MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"
MotoGP
MtGP MotoGP
Portogallo
1 min
MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"
MotoGP | Di Giannantonio: "Non volevo dare lezioni a Marc, non sono nella posizione di darle a nessuno"
MotoGP
MtGP MotoGP
Portogallo
20 min
MotoGP | Di Giannantonio: "Non volevo dare lezioni a Marc, non sono nella posizione di darle a nessuno"
F1 | Simulazione MegaRide: nella notte di Las Vegas si deve combattere il graining delle gomme
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas
39 min
F1 | Simulazione MegaRide: nella notte di Las Vegas si deve combattere il graining delle gomme
F1 | Dal 2030 tornano i motori V8. Ecco cosa ne pensano i piloti
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas
1 h
F1 | Dal 2030 tornano i motori V8. Ecco cosa ne pensano i piloti
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti