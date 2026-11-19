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MotoGP | Di Giannantonio: "Non volevo dare lezioni a Marc, non sono nella posizione di darle a nessuno"

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 è tornato sul video divenuto virale dopo la Sprint del Qatar, nel quale invitava Marc Marquez a fare più attenzione in situazioni come quella che ha portato al contatto con Marco Bezzecchi e alla caduta del pilota dell'Aprilia, spiegando che non voleva dare colpe e che si trattava solo del suo punto di vista.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 19 nov 2026, 15:37

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il contatto tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez nella Sprint del Gran Premio del Qatar di MotoGP, che ha portato alla caduta del pilota dell'Aprilia, ha fatto discutere tantissimo. A distanza di diversi giorni, infatti, sui social il dibattito era ancora accesissimo su eventuali responsabilità o sanzione da applicare per quello che lo Stewards Panel ha giudicato essere un normale incidente di gara.

Suo malgrado, in questo dibattito c'è finito anche Fabio Di Giannantonio. Dopo il podio della Sprint, quando i primi tre erano su un golf kart che li riconduceva ai box, il pilota della Pertamina Enduro VR46 è stato pizzicato dalla telecamere mentre dava il suo parere sull'accaduto al #93. "Comunque devi guardare quando rientri c***o, lui era dentro dentro, era qui", ha detto, facendo il segno delle due moto affiancate.

Per questo, il pilota romano ha ricevuto anche parecchie critiche, passando per quello che la voleva spiegare ad un collega di comprovati talento ed esperienza come Marc Marquez. Al suo arrivo a Portimao, dove questo fine settimana si disputa il Gran Prmeio del Portogallo, "Diggia" ha quindi cercato di chiarire che in realtà non voleva dare lezioni a nessuno, ma che si trattava solo del suo punto di vista. Aggiungendo poi che, senza entrare nello specifico dell'incidente tra Marc e Bezzecchi, è la sua visione generale su questo tipo di dinamiche.

"Prima di tutto, ribadisco, non volevo dare lezioni a nessuno, perché non sono nella posizione, né ora né mai, di dare lezioni a nessuno. Penso solo che in una battaglia per la posizione, ho ricevuto e concesso molti sorpassi proprio come Marco stava cercando di fare con Marc. E credo che nella MotoGP di oggi, dove i sorpassi sono estremamente difficili, è piuttosto normale che, quando sei in testa, ti allarghi un po', lasciando un po' di spazio al pilota dietro di te per provare a sorpassare. Quindi non mi riferisco a quell'episodio in particolare, ma è abbastanza chiaro che nella MotoGP di oggi, dove il livello è altissimo, devi aspettarti di tutto da chiunque.", ha detto Di Giannantonio ai giornalisti presenti in Algarve, tra cui quelli di Motorsport.com.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

"Onestamente, mi viene in mente proprio ora un sorpasso di Johann Zarco a Motegi: mi ha superato proprio come ha fatto Marco con Marc, in quello spazio di tipo mezzo metro. Però io avevo lasciato quel mezzo metro libero e me lo aspettavo, ed è per questo che non siamo caduti, perché in qualche modo me lo aspettavo. Quindi sì, voglio solo sottolineare, non a Marc né a nessun altro, che al giorno d'oggi è normale che un pilota cerchi di sorpassarti in uno spazio ristretto, e bisogna stare attenti", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato se ritiene che serva una regola più chiara su questo tipo di situazioni, ha proseguito: "Non serve una regola. Se non voglio cadere, devo stare attento durante una gara. Se lascio uno spazio libero, devo aspettarmi che un altro pilota possa superarmi, quindi se non voglio cadere, o io o l'altro dobbiamo stare attenti. Ecco, questa è la mia opinione, non in riferimento all'incidente di Marco e Marc, in generale".

A questo punto, gli è stato fatto notare che in alcuni casi, come ad esempio al primo giro a Lusail, forse lui a volte è un po' troppo disposto a porgere l'altra guancia, e Fabio ha replicato: "Può darsi, ma non mi piace mandare fuori pista nessun pilota, non mi piace finire a terra insieme ad un altro pilota, quindi cerco di correre in modo corretto, tutto qui. Forse non sono il migliore, di sicuro non lo sono, ma cerco di correre in modo corretto: questo è il mio modo di correre".

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