MotoGP | Di Giannantonio: "Non sono al 100%, ma sto sempre meglio"

Secondo GP di casa – il terzo della stagione – al via per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team che fa tappa al Misano World Circuit per il GP dell’Emilia Romagna. Pronti ad accorciare le distanze ed essere protagonisti Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.



Ancora convalescente dopo la dislocazione della spalla, difende la P8 nella generale con 119 punti Fabio, ancora una volta nella Top 10 nell’ultimo GP. A riposo per tutta la settimana – non ha partecipato al test ufficiale del lunedì – torna in sella alla Ducati Desmosedici GP per testare nuovamente le sue reali condizioni fisiche alla vigilia della prima tripletta di gare in sequenza (Emilia Romagna GP – Indonesian GP – Japanese GP ndr).

"Mi sento bene, ho sfruttato la settimana per riposarmi, recuperare ancora e sono stato ospite all’Americas Cup a Barcellona. Non siamo al 100%, ma sto sempre meglio e questo è un buon segnale anche considerato che ci saranno tre gare in tre settimane. Non sarà facile gestire le energie, anche in sella alla moto, ma sicuramente continueremo a lavorare per tornare nella scia del gruppo dei più forti. Questa seconda Misano, sarà sempre una bella emozione, con tutti i nostri tifosi. Speriamo nel meteo, ma sarà sicuramente un GP speciale", ha detto Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Top 5 nell’ultimo Misano e 11esima piazza nella classifica piloti (93 punti ndr) per Marco, sempre più a suo agio in pista. Crescita costante e buono step in avanti sul giro secco, per affrontare al meglio il rush finale della stagione 2024.

"Correre due volte sullo stesso tracciato è sempre un po’ particolare, ma Misano è la mia pista di casa e sarà una bellissima emozione! Sono contento di quanto fatto la scorsa settimana, abbiamo fatto uno step in qualifica e i risultati si sono visti anche in gara. Come nell’ultimo GP, il meteo sarà forse incerto, le temperature sicuramente più basse. Tante incognite che renderanno la gara ancora più rocambolesca. Non vedo l’ora di tornare in sella alla moto e incontrare nuovamente tutti i tifosi!", ha aggiunto Bezzecchi.