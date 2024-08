MotoGP | Di Giannantonio non ha dubbi: "Sarò ad Aragon ad ogni costo!"

Fabio Di Giannantonio si è dovuto ritirare dal weekend del Red Bull Ring dopo essere stato uno dei tanti piloti finiti a terra nella sessione di venerdì pomeriggio. A causa della lussazione della spalla sinistra, nei prossimi giorni lavorerà sul suo recupero, con l'obiettivo di tornare in sella alla sua Ducati il prima possibile.

"Sto bene", ha rassicurato Di Giannantonio, intervistato dal sito della MotoGP al suo rientro nel paddock sabato. "Ieri sera è stato abbastanza difficile perché il dolore era piuttosto forte. Ho una spalla lussata, quindi è stato impossibile continuare guidare questo fine settimana. Penso che avrò quattro o cinque giorni di lavoro completo sulla spalla a casa, e poi penso che potremo iniziare a lavorare normalmente. Penso che dopo sarò al 100%, o quasi".

Una lussazione è a volte un infortunio complesso, con conseguenze che possono anche avere una lunga durata, ma Di Giannantonio non ha dubbi sulla sua presenza al GP di Aragon tra quindici giorni: "Sarò lì ad Aragon, a qualsiasi costo, non c'è dubbio. Lavorerò a casa, ho l'attrezzatura migliore. Penso che tornerò, al 100%".

Il forfait di Di Giannantonio questo fine settimana è il suo primo in assoluto nel Campionato del Mondo in qualsiasi categoria: "È un peccato perché è la prima volta che salto un Gran Premio per infortunio o altro, quindi è abbastanza strano".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono stato nove anni senza perdere una gara, questa è la prima", ha confermato. "Non è fantastico, è piuttosto bizzarro!".

Questa disavventura è arrivata proprio quando Di Giannantonio è stato appena confermato dalla VR46, con in tasca un contratto biennale con la Ducati che gli garantirà la stessa moto di Pecco Bagnaia e Marc Marquez dalla prossima stagione.

"Sono molto contento di tutto il resto. Ho firmato il contratto della mia vita con la squadra e con la Ducati, due anni su una moto ufficiale. Onestamente, non vedo l'ora che inizi questa avventura e di tornare in pista per dare spettacolo quest'anno".