MotoGP | Di Giannantonio : “L’unica offerta 2024? Il bar qui dietro"

Fabio Di Giannantonio ha rappresentato la sorpresa del Gran Premio d’Indonesia, conquistando un ottimo quarto posto nella gara di domenica che gli ha dato un boost di fiducia e lo ha portato a ribadire un concetto: merita la MotoGP. Anche in Australia, dove si corre questo fine settimana, il pilota romano punta a continuare su questa linea positiva per dare prova di poter restare sulla griglia della classe regina anche nel 2024.

È ormai storia nota che Diggia dovrà cedere il posto nel team Gresini a Marc Marquez, che approda alla squadra faentina nel 2024. Pertanto, mentre il romano si concentra sulla pista, il suo staff è impegnato a trovare una sistemazione per il prossimo anno. Si tratta di un lavoro di squadra, in cui Fabio sta facendo la sua parte inanellando una serie di buoni risultati che rappresentano la prova che merita di restare.

“Quello di Mandalika è stato un weekend fantastico per noi”, esordisce Di Giannantonio nella consueta conferenza stampa del giovedì a Phillip Island. “Penso che abbiamo fatto un lavoro formidabile in tutto il fine settimana, ma anche in quelli precedenti per preparare e migliorare la nostra performance gara dopo gara”.

Con le spalle forti, Diggia è pronto a replicare i risultati in Australia: “Phillip Island è sicuramente uno dei tracciati più affascinanti del mondo, lo trovo davvero meraviglioso ed estremo quindi non vedo l’ora di salire in sella e girare. L’anno scorso non ero velocissimo, ma mi sono divertito. Con i passi avanti che abbiamo fatto quest’anno penso che potremo essere più veloci e, perché no, magari anche essere competitivi come nelle ultime gare”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Restare concentrati e dimostrare di meritare un posto in MotoGP non è semplice, ma il pilota del team Gresini sta mantenendo alto il focus e, soprattutto ora, sta spingendo per fare in modo che una delle poche selle rimaste possa essere la sua: “Io ho uno staff incredibile a casa, vicino a me, i miei amici, la mia famiglia. Davvero, cerchiamo di stare nella nostra ‘zone’ e non perdere mai la concentrazione, rimanere sempre sul pezzo”.

“Cercare di essere sempre veloce e competitivo ovviamente non è semplice in queste condizioni. Ma il mio unico obiettivo è dimostrare di essere veloce. Al momento l’unica offerta che ho è quella del bar qui dietro in circuito. Scherzi a parte, stiamo lavorando per restare e il mio staff sta facendo un grande lavoro”, sostiene con un pizzico di ironia.

Torna poi serio e spiega con grande convinzione di meritare un futuro nella classe regina: “Io penso di essere un pilota MotoGP, di averlo dimostrato a me stesso e agli altri. Sono abbastanza veloce per restare si questa griglia, penso che ci siano delle opportunità, il mio team sta facendo un grande lavoro anche a casa, ora vediamo come evolverà la situazione nelle prossime gare. Il mio obiettivo è quello di restare, se c’è una sella libera in Honda, perché no. Ci sono diverse possibilità, quando sarà più chiaro tutto, capiremo quale sarà la soluzione per migliorare e consolidare il mio futuro”.

“Il mio manager ha dovuto preparare dei piani. A, B, C e D. Io mi concentro sulla MotoGP e l’obiettivo è restare. Qualora ci fosse la sicurezza di non poter restare in MotoGP, prenderemo in considerazione altre opzioni. Per ora rimango concentrato sulla MotoGP”, conclude.