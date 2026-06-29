MotoGP | Di Giannantonio: "Io e Marc come lui e Vale nel 2015? E' una pura coincidenza"

Quando devi affrontare un campionato di ben 22 gare, che diventano addirittura 44 se si contano anche le Sprint, la costanza paga. La MotoGP sembra aver trovato un esempio vivente in Fabio Di Giannantonio. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 non è solo veloce in questa stagione, che spesso lo vede essere il migliore tra i piloti Ducati, ma ha affinato anche la capacità di portare sempre a casa qualcosa: nelle 20 gare disputate finora, infatti, ha mancato la zona punti solamente nella Sprint di Austin ed in quella di Balaton Park.

Anche ad Assen, dove le Aprilia hanno mostrato una velocità inimitabile per tutta la concorrenza, è stato il romano a tenera alto il vessillo della Casa di Borgo Panigale, chiudendo terzo nella Sprint e quarto nella gara lunga. Risultati che, sommati alla caduta dell'ormai ex leader Marco Bezzecchi, gli hanno permesso di ridurre ulteriormente il gap dalla vetta del Mondiale, portandolo a soli 16 punti. Nonostante la tripletta dei rivali di Noale, il suo bilancio del weekend, dunque, appare molto positivo.

"E' stata una grande gara, sono felice. E' un'altra medaglia di legno, ma è molto buona. Sapevamo che le Aprilia erano fortissime qui e quindi è incredibile essere riuscito a ridurre il gap nei confronti della vetta della classifica del Mondiale. Il quarto posto va bene, perché è stata anche una gara tosta, la più dura del calendario dal punto di vista fisico, perché sappiamo che Assen è estremamente impegnativa. Ma alla fine chiudiamo con un grande sorriso", ha detto Di Giannantonio ai giornalisti presenti ad Assen, tra cui quelli di Motorsport.com.

Il suo unico timore è che le RS-GP possano aver fatto un salto di qualità a livello prestazionale e che quindi ora serva uno sforzo anche da parte della Ducati per rispondere.

"Sono contento perché ho dato il massimo e lo stesso vale per la moto. Di sicuro sono un po' preoccupato per questo gap dai primi, perché stanno andando davvero alla grande. E penso che non sia solo merito dei piloti. Credo che la loro moto abbia qualcosa in più. Di sicuro stanno facendo un lavoro straordinario, ma lo stesso vale per la moto. Quindi temo solo che magari non riusciremo a trovare qualcosa per migliorare il nostro pacchetto, che è buono, ma dobbiamo migliorare la moto per poterli sfidare, se vogliamo davvero competere".

Nella gara di ieri si è parlato tantissimo anche dell'episodio che lo ha visto protagonista all'ultima chicane con Marc Marquez, che per dinamica ha ricordato tantissimo, ma a parti invertite, quello che il pilota spagnolo aveva vissuto all'ultimo giro della gara del 2015 con Valentino Rossi. Lui e il campione del mondo in carica, infatti, sono arrivati ad un leggero contatto, finendo poi entrambi per tagliare, "Diggia" sul verde e Marc nella ghiaia. Secondo Fabio però la similitudine è una pura casualità.

"Quando ho rivisto le immagini, è stato molto interessante vedere le similitudini, ma a volte capita che succedano questo tipo di cose. A volte leggi anche di coincidenze a livello di date o di orari, ma penso che sia solo una pura coincidenza".

Tra le altre cose, Di Giannantonio è stato sanzionato con una long lap penalty, ma non per la manovra in sé, proprio per aver tagliato e non aver perso il secondo richiesto dalla Direzione Gara in queste situazioni. Una penalità che comunque non ha pesato, perché dopo essere tornato in pista sesto, alle spalle di entrambi i fratelli Marquez, è riuscito ad andare a riprenderli entrambi e a chiudere quarto. Sul momento, però, non ha nascosto che la sanzione lo avesse anche innervosito un pizzico.

"In quel momento sì, anche se mi aspettavo una piccola penalità, perché avevo tagliato la chicane. Ma non mi ricordavo perfettamente il regolamento, anche perché ero abbastanza 'impegnato'. Quando l'ho visto sul dashboard mi sono subito chiesto perché, ma poi ho capito subito. Il mio errore è stato che questo weekend non avevo provato il long lap, perché lo faccio sempre almeno una volta. Quindi non ero sicuro di farlo bene, ma sono riuscito a farlo in maniera accettabile. Alla fine comunque avevo tagliato la chicane, quindi va bene così", ha concluso.