MotoGP | Di Giannantonio: “Il jetlag ha rovinato i piani del primo giorno”

Il 2022 sta entrando nel vivo e la MotoGP è già scesa in pista per il primo dei tre giorni di Shakedown. Dopo tanto tempo, finalmente il paddock torna a Sepang, dove sono in programma questa settimana i primi test pre-stagionali che inizieranno a darci un quadro di quella che sarà la nuova stagione. Come di consueto, lo Shakedown è riservato ai tester, ai piloti titolari dei team con concessioni (in questo caso solo Aprilia) e ai rookie, tra questi Fabio Di Giannantonio.

Il pilota romano è salito in sella alla Ducati del team Gresini dopo la prima presa di contatto dei test di novembre. È passato diverso tempo dall’ultima (e prima) volta che Diggia è salito sulla MotoGP e tornarci oggi in occasione dello Shakedown è stato per lui motivo di grande entusiasmo. A rovinare i piani ci ha un po’ pensato il jet lag, che si è fatto sentire in maniera pesante non facendogli chiudere occhio, ma nel complesso Di Giannantonio chiude la prima giornata con un bilancio più che positivo.

“È bellissimo tornare in moto, l’inverno è sempre troppo lungo, e lo è ancora di più quando devi aspettare di salire sulla MotoGP! – esordisce Di Giannantonio nelle dichiarazioni di fine giornata – È pazzesco, bellissimo! Quest’inverno ho lavorato veramente tanto, fisicamente, con un nutrizionista per curare qualsiasi dettaglio per arrivare qui prontissimo. Peccato che invece ho dovuto fare i conti con il fuso orario stanotte e non ho dormito praticamente nulla. Quindi stamattina sono arrivato in circuito con zero ore di sonno e avevo un po’ le energie che avevo”.

Nonostante le energie ridotte a causa della mancanza di riposo e di sonno, il rookie archivia la prima giornata di shakedown con un bilancio decisamente positivo. Nella classifica dei tempi, il portacolori Gresini si trova solamente in nona posizione, ma la caccia al tempo non era l’obiettivo di giornata e i 38 giri completati sono stati positivi: “Abbiamo dato una rattoppata alla giornata, che alla fine è uscita buona, abbiamo lavorato bene. Non siamo stati proprio veloci, ma non era minimamente quello il focus del primo giorno dello shakedown, quindi sono stracontento di essere tornato, di aver ricominciato a lavorare. Abbiamo provato delle cose giusto per capire se funzionavano o meno. Però sono contento perché è ricominciato un po’ il tour, quindi solo cose belle per oggi”.

