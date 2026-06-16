MotoGP | Di Giannantonio: "Il dito non è al 100%, ma sono pronto per Brno"

Si torna in pista: dopo una settimana di riposo, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team è impegnato questo weekend all’Automotodrom Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli arrivano al nono appuntamento della stagione 2026 della MotoGP con fiducia e con l’obiettivo di continuare nella direzione positiva delle ultime gare.

Di Giannantonio è pronto a tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP dopo essersi sottoposto la scorsa settimana a una medicazione chirurgica del derma del quinto dito della mano sinistra con l’obiettivo di trattare la lesione riportata nell’incidente avvenuto durante la gara a Barcellona. Fabio sarà regolarmente in pista a Brno, dove ha conquistato una vittoria (nel 2018 in Moto3) e altri due podi (nel 2016 e nel 2019 in Moto3). Quest’anno arriva in terza posizione nella classifica generale con 138 punti.

"La pista di Brno mi piace moltissimo, credo sia una delle più belle del calendario. Sicuramente è un tracciato molto diverso dagli ultimi su cui abbiamo corso. Sono molto carico di tornare in pista e mostrare il nostro potenziale. Quindi, l’obiettivo in Repubblica Ceca, sarà quello di tornare a lottare per la vittoria. Abbiamo avuto dei giorni di riposo, in cui ho medicato chirurgicamente il dito infortunato nella caduta di Barcellona. Sicuramente non siamo al 100% con il dito, ma sono pronto per Brno, dove arriviamo in Top 3 del campionato e con grande fiducia. Stiamo lavorando molto bene e bisognerà continuare in questa direzione, ma siamo pronti per affrontare anche questo weekend", ha detto "Diggia".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Costretto a saltare l’appuntamento di Brno per un infortunio nel 2025, Franco torna sul tracciato ceco questo fine settimana dopo aver corso l’ultima volta nel 2020, dove ha conquistato la seconda posizione. Il pilota italo-brasiliano arriva a Brno in quattordicesima posizione nella classifica generale con 40 punti, ma con l’obiettivo di continuare a lavorare per tornare nelle posizioni di vertice.

"Sono contento di correre a Brno, dove l’anno scorso non ho potuto partecipare per recuperare da un infortunio. La pista è molto diversa da Balaton e Mugello, dove abbiamo corso le ultime due gare. In questa settimana di riposo abbiamo lavorato molto con il team e gli ingegneri per cercare di trovare soluzioni per capire come mai fatichiamo ad avere il grip sufficiente per andare forte. Sono molto fiducioso di tutto il lavoro che stiamo facendo, i dati sono molti e ci sono molte informazioni da analizzare per presentarci a Brno con delle soluzioni", ha aggiunto "Franky".