MotoGP | Di Giannantonio: "Orgoglioso di poter imparare da Valentino"

Se riuscirà a riproporsi allo stesso livello a cui lo abbiamo visto nella parte conclusiva della scorsa stagione, Fabio Di Giannantonio potrebbe essere una delle mine vaganti della MotoGP 2024. Grazie ad un finale scoppiettante, nel quale è arrivata anche la sua prima affermazione nella classe regina in Qatar, il pilota romano si è guadagnato la sella di una delle due Ducati Desmosedici GP23 della Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

E già questo è di per sé qualcosa di storico, perché è il primo pilota che correrà in MotoGP per la squadra di Valentino Rossi senza far parte dell'Academy del nove volte campione del mondo. Un rapporto nato quando un po' entrambe le parti dovevano fare di necessità virtù, perché "Diggia" era alla ricerca di una moto dopo che Marc Marquez gli ha "rubato" la sua Ducati al Gresini Racing, e la squadra di Tavullia invece aveva bisogno di un pilota di valore dopo aver perso Luca Marini, che è andato a rimpiazzare proprio lo spagnolo nella squadra ufficiale Honda.

Ma la sensazione è anche che questo sia un binomio che abbia tutte le carte in regola per essere una delle rivelazioni della stagione che sta per cominciare. Fabio infatti sembra approcciarsi con grande fiducia ed entusiasmo a questo 2024, stando almeno a quanto ha detto subito dopo la presentazione del team, avvenuta oggi a Riccione.

Fausto Gresini diceva che hai grandi potenzialità e che ti doveva solo scattare un click: è quello che è successo l'anno scorso?

"Ho fatto sicuramente un grande percorso, una grande crescita, ma ora è importante focalizzarsi sul presente, sulla mia nuova avventura con questo nuovo team, ultra luminoso ed ultra fluo. Sono molto carico e molto contento di far parte di questo team. E sono convinto che potremo fare un bell'anno insieme".

Hai cambiato team, ma guiderai sempre una Ducati, quindi potrai essere veloce da subito...

"Ci proviamo. La nuova moto è sicuramente migliorativa in alcune aree, mentre su altre c'è un po' da lavorare. Però sono sicuro che con la squadra che ho quest'anno possiamo fare un ottimo lavoro. Sarà importante lavorare bene fin dai test per arrivare più pronti possibile in Qatar".

Chi pensi che siano gli avversari più pericolosi?

"In MotoGP devi stare attento a tutti. Credo che tutti i piloti Ducati saranno molto veloci, ma c'è anche qualche altra casa che sta lavorando molto: penso alla Honda, ma anche alla Yamaha. Hanno fatto acquisti importanti a livello di tecnici, quindi saremo in tanti che andremo forte quest'anno".

A Sepang cosa cercherai principalmente?

"Sicuramente il feeling, perché sono mesi che non tocchiamo una MotoGP e quella è sempre una storia a sé. Sarà importante ricominciare e ritrovare gli automatismi, che ti crei durante l'anno. Fare tante gare alla fine ti aiuta ad avere una certa scioltezza nella guida, quindi è importante ritrovare presto quelle sensazioni".

Si riparte dal Qatar, dove tu hai dei bellissimi ricordi...

"Sicuramente è una pista che mi piace molto ed ho un ricordo pazzesco dell'ultima volta che ci siamo stati. Sarà importante lavorare bene per cercare di arrivare pronti come siamo stati l'anno scorso, perché sarebbe un sogno ripartire da come abbiamo finito lì. Però so che c'è tanto lavoro da fare, quindi bisogna essere contentrati prima sui test in Malesia, poi su quelli in Qatar e poi vedremo come inizierà la stagione".