MotoGP | Di Giannantonio gradirebbe l'opzione Honda LCR

Il terzo posto di Marc Marquez nella gara lunga del GP di casa della Honda in Giappone non ha impedito che continuassero le voci sul futuro dell'otto volte campione del mondo: sebbene al suo arrivo a Motegi avesse detto che non ci sarebbero state novità in merito, la Ducati ha smosso il vespaio.

Secondo quanto riportato domenica da Gigi Dall'Igna, il numero 93 ha già deciso di lasciare la sua Honda ufficiale per una Desmosedici satellite, e la sua destinazione è ovvia, visto che l'unica moto ancora da assegnare è quella guidata da Fabio Di Giannantonio per il team Gresini Racing.

Questa moto, che la prossima stagione sarà una GP23, sembra essere in attesa di Marc Marquez da diverse settimane. Di Giannantonio sta cercando invano di ottenere il prolungamento del suo contratto, mentre il suo compagno di squadra Alex Marquez ha già rinnovato il suo contratto mesi fa. Ma soprattutto, i sostituti presi in considerazione per prendere il posto dell'italiano, Tony Arbolino e Jake Dixon, si sono entrambi impegnati con le loro squadre di Moto2, dove trascorreranno un altro anno.

Non solo non c'è fine alle speculazioni sul futuro del pilota di Cervera, ma l'ipotetico puzzle che sta prendendo forma avrebbe un senso chiaro. Se Marquez dovesse firmare per Gresini, come sembra pensare lo stesso Dall'Igna, Johann Zarco potrebbe finire alla Repsol Honda, liberando così il posto che per contratto occuperà nel Team LCR. Il team satellite avrebbe quindi bisogno di un secondo pilota da affiancare a Takaaki Nakagami, ma se fosse Fabio Di Giannantonio a ereditarlo?

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogato dopo il Gran Premio del Giappone sul suo rapporto con il boss della squadra, Lucio Cecchinello, il giovane italiano è stato più franco che mai sulla sua situazione. "Francamente, penso di andare d'accordo con tutti nel paddock", ha risposto. "È vero che se non ho un posto per l'anno prossimo e Lucio ha un posto per me, prenderò questa opportunità a braccia aperte".

"Soprattutto perché credo che Honda abbia dei problemi quest'anno, ma Honda è sempre Honda. È una delle più grandi aziende al mondo, se non la più grande, nel settore delle moto, quindi non credo che la loro situazione continuerà a essere difficile in futuro", ha continuato.

"Al momento sono totalmente concentrato sulle corse, come ho sempre detto, sull'essere il miglior pilota e sul fare il miglior lavoro possibile con la Ducati e con la mia squadra. E poi, non c'è ancora nulla di deciso. Certamente per il mio sviluppo personale sarebbe bello continuare con la mia squadra e la mia moto per un altro anno, ma se non ci sarà posto qui dovrò ovviamente cercarne un altro, quindi prenderemo tutto in considerazione".

Da diverse settimane si dice che Di Giannantonio sia in trattativa con squadre della Moto2. Senza escludere questa opzione, ha assicurato che la MotoGP rimane la sua priorità. "Al momento il nostro obiettivo principale è quello di rimanere in MotoGP. Quando non ci saranno più manubri disponibili, ovviamente potremo valutare qualcos'altro", ha detto.