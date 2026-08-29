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MotoGP | Di Giannantonio: "Dopo poche frenate il posteriore scivolava come sul ghiaccio"

La caduta dopo un solo giro di Sprint ha lasciato qualche dubbio la pilota di VR46, che per la prima volta si è trovato con un nuovo problema da risolvere sulla sua Ducati. Ma per domenica c'è la convinzione di poter lottare per la Top5.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

È durata pochissimi km la Sprint di Aragón per Fabio Di Giannantonio, che è scivolato mentre combatteva per rimanere agganciato al gruppetto in lotta per le posizioni a ridosso del podio.

Purtroppo l'alfiere di VR46 deve mettere subito in archivio la giornata odierna, cominciando a pensare subito alla gara di domani per provare a mantenere vive le speranze iridate, poiché nella classifica piloti della MotoGP scende a -46 dal leader Jorge Martin, oggi quinto dietro ai fratelli Marc ed Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta.

"Fin dalla partenza non mi sono trovato bene con il posteriore, cosa particolare perché da inizio anno probabilmente sono l'unico che non si è mai lamentato di questo aspetto, per cui dovremo analizzare bene cosa è accaduto", ha spiegato 'Diggia', raccontando poi come è avvenuta la caduta dopo un solo giro completato.

"Dopo due o tre staccate mi sentivo sul ghiaccio, nonostante frenassi normalmente e nei punti giusti. Continuavo a sbandare e quando sono arrivato a quella curva, non c'è stato molto da fare, anche perché ero un po' fuori traiettoria e quindi ho perso l'anteriore essendo largo. Fortunatamente non mi sono fatto nulla".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Come per le altre Ducati, anche sulla #49 sono state montate entrambe le mescole medie, dato che nelle prove la morbida al posteriore non aveva dato riscontri positivi.

"Stamattina ci ho provato, ma ho iniziato a perdere parecchio dal settimo giro in poi rispetto alle gomme medie. Per questo ero abbastanza convinto di puntare su questa mescola fin da subito, anche perché l’anno scorso l'ho usata in gara".

"Era stata una buona gara dove avevo recuperato molte posizioni. Il ritmo era buono, quindi sapevo che le gomme medie erano la scelta giusta per la Sprint".

Per Di Giannantonio era già sulla carta un appuntamento difficile, quello del MotorLand, però c'è anche spazio per vedere il bicchiere mezzo pieno e sperare di prendere buoni punti nella gara lunga.

"Sapevamo che sarebbe stato un fine settimana difficile perché avevamo guardato i dati dello scorso anno e non erano buoni, ma siamo riusciti a fare un miglioramento e stiamo andando benino".

"Sicuramente Alex, Marc e Bez sono quelli che vanno più forte di tutti qui e guidano veramente bene. Personalmente, rimango convinto che l'obiettivo realistico sia lottare per la quinta posizione".

"Oggi sono partito bene ed ero in quella battaglia, c'è ancora da migliorare qualcosina di me e sulla moto, ma sarei contento di concludere in Top5 domenica".

 

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