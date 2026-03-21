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MotoGP | Di Giannantonio dalla Q1 alla pole a Goiania, Bezzecchi e Marquez in prima fila

Nonostante una scivolata, il pilota della Pertamina Enduro VR46 firma la seconda pole in carriera dopo essere passato dalla Q1 proprio come Bezzecchi, che lo segue con l'Aprilia. A terra anche Marquez, che chiude la prima fila, ma pure Martin, Acosta e Bagnaia, che sono rispettivamente 5°, 9° e 11°. Stupisce Quartararo, 4° con la sua Yamaha.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Può sembrare un paradosso, ma passare dalla Q1 stavolta è parso davvero un vantaggio. Ad occupare le prime due posizioni al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile di MotoGP, caratterizzate da tante cadute, sono infatti Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che erano stati costretti a passare dal primo segmento dopo un venerdì al di sotto delle aspettative.

Per il pilota della Pertamina Enduro VR46 si tratta della seconda pole position in carriera nella classe regina, dopo quella del Mugello del 2022, ed è arrivata nonostante il romano sia anche incappato in una scivolata all'ormai famigerata curva 4 quando stava migliorando ulteriormente l'1'17"410 con cui ha messo tutti in fila.

Bisogna dire però che anche la reazione di Bezzecchi è stata strepitosa, perché il pilota dell'Aprilia non ha perso la testa dopo un venerdì nero e dopo una scivolata nel finale della FP2 che avrebbe potuto complicare la sua Q1. Una volta passato il taglio senza particolari patemi, il riminese si è riproposto tra i migliori poi anche in Q2, arrendendosi a "Diggia" per appena 70 millesimi con la sua RS-GP.

A completare la prima fila c'è il campione del mondo in carica Marc Marquez, che a sua volta però non è riuscito a sfruttare tutto il potenziale della sua Desmosedici GP, pagando una scivolata alla già citata curva 4 sul finire del primo tentativo. Il nove volte campione del mondo poi è tornato in pista con la sua seconda moto, ma non è riuscito a ritoccare l'1'17"491 che gli vale la terza piazza.

Un grande applauso se lo merita sicuramente Fabio Quartararo. Già entrare in Q2 sul bagnato era parso un mezzo miracolo, viste le enormi difficoltà che le Yamaha avevano incontrato in Thailandia. "El Diablo" però ha alzato ulteriormente l'asticella, riuscendo ad andare a piazzare la sua M1 V4 in quarta posizione, a soli 151 millesimi dalla pole.

Una scivolata ha probabilmente escluso dalla lotta per la pole position un redivivo Jorge Martin, che è caduto alla curva 10 quando si era presentato con un margine di quasi due decimi al T2. In ogni caso, "Martinator" sembra essere veramente tornato, e la quinta piazza è comunque un'ottima posizione per cominciare le due gare di Goiania, con al suo fianco l'altra Aprilia del giapponese Ai Ogura, che sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere a Buriram.

La terza fila si apre con le due Ducati del Gresini Racing, ma la sorpresa è che Fermin Aldeguer precede Alex Marquez. Non bisogna dimenticare, infatti, che il giovane spagnolo è al rientro dopo aver saltato tutti i testi invernali ed il primo GP a causa di un infortunio al femore sinistro e quindi sta bruciando le tappe del suo recupero.

Solamente nono il leader iridato Pedro Acosta, che pure lui ha pagato il conto della curva 4. Lo "Squalo di Mazarron" però non si può affatto lamentare, perché la sua è la unica KTM nelle posizioni che contano, mentre le altre sono tutte al fondo dello schieramento. Purtroppo è stata una qualifica complicata anche per Pecco Bagnaia, caduto alla curva 10 ancora prima di riuscire a mettere a referto un tempo. Per lui poi è stata un Q2 ad inseguire, che si è conclusa con l'11° tempo, vedendosi cancellare anche il suo best a causa delle bandiere gialle.

Il quadro delle prime quattro file si completa con i due eroi della giornata di ieri, ovvero Johann Zarco, unico pilota Honda in Q2, ed il rookie Toprak Razgatlioglu. Dopo aver chiuso primo e terzo con la pista umida di venerdì, in condizioni normali sono arretrati rispettivamente al decimo ed al 12° posto. Per il tre volte iridato della Superbike si tratta comunque della prima Q2 in carriera.

Con gli italiani a fare la voce grossa, il primo degli eliminati in Q1 è stato Joan Mir, che si dovrà accontentare di andare a schierare la sua Honda in 13° posizione, avendo mancato il taglio per poco meno di due decimi. Il maiorchino dividerà al quinta fila con i due idoli locali, il rookie Diogo Moreira e Franco Morbidelli, che ha sangue brasiliano da parte di madre. Entrambi ci hanno provato fino alla fine, ma poi si sono dovuti accontentare del 14° e del 15° posto in griglia.

Dopo il doppio podio della Thailandia, sta faticando, e non poco, Raul Fernandez. Il pilota del Trackhouse Racing, infatti, è l'unico tra i portacolori dell'Aprilia a non aver staccato il pass per la Q2. Lo spagnolo è 16° e sarà affiancato dalle due Yamaha di Alex Rins e Jack Miller, quest'ultimo incappato in una scivolata alla curva 1 mentre stava cercando di migliorarsi.

Così come ruote all'aria ci è finito Luca Marini, ma alla curva 4. Anzi, il pilota della Honda ha sommato due scivolate nello spazio di pochi minuti, visto che in precedenza era già caduto alla curva 1 durante la FP1. Un peccato per il marchigiano, che ha praticamente già eguagliato il conteggio degli incidenti di cui si era reso protagonista nell'intera scorsa stagione.

Da dimenticare la qualifica delle altre KTM, che sembrano veramente distanti anni luce da quella di Acosta. Le RC16 di Maverick Vinales, Brad Binder ed Enea Bastianini chiudono infatti lo schieramento di partenza in quest'ordine. In particolare, il riminese sembra in evidenti difficoltà, visto che già nella Q1 ha pagato oltre un secondo.

La classifica della Q2

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

1'17.410

   178.349  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+0.070

1'17.480

 0.070 178.187  
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 9

+0.081

1'17.491

 0.011 178.162  
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+0.151

1'17.561

 0.070 178.001  
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+0.220

1'17.630

 0.069 177.843  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+0.292

1'17.702

 0.072 177.678  
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+0.305

1'17.715

 0.013 177.649  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+0.389

1'17.799

 0.084 177.457  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.624

1'18.034

 0.235 176.922  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 9

+0.655

1'18.065

 0.031 176.852  
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.712

1'18.122

 0.057 176.723  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+1.012

1'18.422

 0.300 176.047  
Guarda i risultati completi

La classifica della Q1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

1'17.408

   178.353  
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.123

1'17.531

 0.123 178.070  
3 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 9

+0.302

1'17.710

 0.179 177.660  
4 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 9

+0.404

1'17.812

 0.102 177.427  
5 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+0.407

1'17.815

 0.003 177.420  
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.556

1'17.964

 0.149 177.081  
7 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+0.567

1'17.975

 0.011 177.056  
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+0.614

1'18.022

 0.047 176.950  
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 3

+0.761

1'18.169

 0.147 176.617  
10 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+0.768

1'18.176

 0.007 176.601  
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.829

1'18.237

 0.061 176.463  
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 9

+1.071

1'18.479

 0.242 175.919  
Guarda i risultati completi

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