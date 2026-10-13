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MotoGP | Di Giannantonio: "C'era un buco nella gomma anteriore, sono stato fortunato a finire"

Dopo un sabato molto positivo, nel quale è tornato in prima fila e sul podio nella Sprint, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha dovuto fare i conti con un problema inatteso nella gara lunga del Gran Premio d'Indonesia, riuscendo a concluderla solamente in ottava posizione.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 13 ott 2026, 07:18

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il fine settimana di Mandalika era stato probabilmente uno dei migliori dopo la pausa estiva per Fabio Di Giannantonio. Per la prima volta dal Gran Premio di Germania, l'ultimo prima del break, il pilota della Pertamina Enduro VR46 è riuscito a ritrovare la prima fila e a salire sul gradino più basso del podio nella Sprint.

Un sabato che lasciava intravedere la speranza di poter fare qualcosa di importante anche domenica, proprio in quella che è una seconda gara di casa per la squadra di Tavullia, essendo quella del suo main sponsor.

Tuttavia, la livrea speciale con il Garuda, figura mitologica induista e buddhista, che è anche il simbolo nazionale dell'Indonesia, non ha portato bene al pilota romano, che si è dovuto accontentare di chiudere ottavo, a quasi 20 secondi dal vincitore Marco Bezzecchi. Un risultato però condizionato da un problema inatteso.

"Ero di nuovo in una buona situazione per mantenere, diciamo, la mia posizione e il mio ritmo. Sapevamo che le Aprilia erano più veloci di noi, quindi il nostro obiettivo era quello di stare il più vicino possibile a loro. Ma poi, dopo il decimo giro, la gomma anteriore ha iniziato a consumarsi ed abbiamo avuto delle vibrazioni fortissime", ha detto Di Giannantonio ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Siamo stati davvero fortunati a non cadere e a portare a termine la gara. Abbiamo scoperto che c'era un buco nella gomma anteriore. È stata dura, ma a parte questo ci siamo stati. Quindi ci sono molti aspetti positivi e ora guardiamo avanti", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato chiesto se avesse avuto delle avvisaglie nel corso del weekend, ha proseguito: "Assolutamente no. Stavo mantenendo il mio ritmo con calma perché sapevo che la gara era lunga. Così mi sono detto: 'Ok, ora è il momento di spingere, è il momento di fare 30"2, 30"3'. Poi al decimo giro ho avuto un front lock molto pesante e da quel momento la mia gara è finita".

In ogni caso, il bilancio del Gran Premio d'Indonesia rimane positivo per "Diggia": "Credo che sia stato uno dei migliori weekend di quest'anno: la prima fila e poi, ieri, il podio. Con queste Aprilia così competitive, penso che anche qui abbiamo dimostrato di avere un buon ritmo. Quindi sono davvero contento. Abbiamo avuto solo quel problema con la gomma anteriore in gara, ma a parte questo siamo stati in gioco. Quindi dobbiamo essere orgogliosi", ha concluso.

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