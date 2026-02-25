MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

L’inverno della MotoGP è terminato e questo fine settimana il Gran Premio della Thailandia aprirà la stagione 2026: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team scenderà in pista con fiducia dopo i test positivi con Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli conclusi pochi giorni fa proprio a Buriram.

Dopo una pausa invernale solida e i test invernali soddisfacenti, Di Giannantonio è entusiasta di ricominciare la stagione: in sella alla sua Ducati Desmosedici GP, Fabio si è mostrato consistente e competitivo sin dai primi test in Malesia, confermando le ottime sensazioni anche a Buriram. Su questa pista – dove ha conquistato il successo nel 2018 (Moto3) – il romano è pronto per il primo weekend di gara del 2026, che sarà il terzo anno consecutivo con il team.

"Dopo cinque giorni di test invernali, finalmente si comincia con la stagione! Si torna in pista per il primo weekend di gara e sono molto contento di partire dal Gran Premio della Thailandia! Arriviamo al primo fine settimana dell’anno con molte idee chiare, ci sentiamo fiduciosi e alla grande con il team. I test sono stati molto positivi, forse i più duri della mia carriera, ma sono molto contento di come sono andati e delle soluzioni che abbiamo provato. Abbiamo un grande team e disponiamo della moto migliore, sono pienamente convinto che possiamo fare un gran lavoro con il pacchetto che abbiamo. L’obiettivo del weekend sarà divertirci, spingere e fare un grandissimo lavoro", ha detto "Diggia".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Morbidelli si prepara ad affrontare la sua seconda stagione con la squadra, dopo un inverno intenso. I test prestagionali gli hanno dato fiducia e hanno mostrato solidità e crescita, sessione dopo sessione. Franco ha familiarizzato con il nuovo pacchetto dai test di Sepang, continuando il lavoro anche a Buriram: su questa pista, dove ha sfiorato il podio nel 2025 e vanta un quarto posto come miglior risultato, il pilota italo-brasiliano ha confermato le buone sensazioni sulla sua moto negli ultimi test.

"Sono molto contento di ricominciare la stagione e farlo in Thailandia sarà bello. Qui abbiamo finito i test invernali, dove abbiamo capito molte cose sulla nuova moto. In generale, la pre-stagione è stata molto positiva e sono pronto per l’inizio del 2026. Ci sentiamo competitivi per questo primo weekend di gara, possiamo avere la nostra occasione. Abbiamo dimostrato di essere veloci, noi siamo lì. L’obiettivo sarà confermare le buone sensazioni dei test anche nel weekend. Siamo pronti!", ha aggiunto "Franky".