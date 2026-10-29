Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"

Il pilota romano è molto motivato in vista di Sepang, dove nei test invernali si era trovato molto bene, dunque speranzoso di poter replicare le buone prestazioni. E sottolinea che non vuole assolutamente influire nella lotta per il titolo, puntando a fare il massimo possibile con il proprio team.

Francesco Corghi

Pubblicato: 29 ott 2026, 14:20

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Fabio Di Giannantonio è particolarmente carico in vista del GP della Malesia, pensando ai primi mesi del 2026, quando a Sepang aveva iniziato un percorso piuttosto interessante e motivante.

Durante le prove ufficiali svolte nell'inverno scorso, il romano aveva avuto ottimi riscontri riguardo il comportamento della sua Ducati, con la quale si era trovato a proprio agio dopo le note sofferenze della stagione precedente.

Tornando sul circuito malese, l'alfiere di VR46 spera di poter ritrovare le medesime condizioni per rendere al meglio, contando proprio su quanto aveva potuto vivere nei mesi che precedevano il via di una annata dove ha poi mostrato ottime cose.

"Sepang è sempre stata una bella pista, molto completa: per questo veniamo qui a fare i test in inverno e spero proprio di poter ritrovare quelle belle sensazioni che avevo avuto quando avevamo girato, perché mi ero trovato molto bene. Spero di poter mostrare le mie carte domenica", ha detto durante le interviste del giovedì.

"Fra l'altro veniamo da un fine settimana strano, dove non abbiamo corso, il che dispiace perché comunque Phillip Island è un tracciato davvero bello e c'era tanta gente accorsa per vederci".

"Mentalmente non è stato un problema, siamo abituati a concentrarci in pochissimo tempo entrando nella modalità gara. La pista era in buone condizioni, ma i problemi legati alla sicurezza e all'elicottero che non poteva alzarsi, chiaramente, vengono prima di tutto".

"Qui speriamo che il meteo non incida troppo, sappiamo che tutto può cambiare nel giro di poche ore. Però, come dicevo, nei test mi ero trovato bene con la moto e spero di poter andare altrettanto forte, anche se rimangono le incognite legate alle gomme, che sono diverse da quelle che avevamo nelle sessioni di prove, e dall'asfalto che è stato levigato per la F1, la quale poi crea avvallamenti".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Senza soffermarsi troppo sulle analisi legate al fatto che Kuala Lumpur possa essere un circuito più adatto ad Aprilia o Ducati, per Di Giannantonio l'obiettivo è molto chiaro, ossia cercare di ottenere il miglior risultato personale in campionato, negando la possibilità di mettersi in mezzo alla lotta per il titolo diventando un alleato di Marc Marquez e Ducati.

"Penso che, arrivati a questo punto, sia chiaro che sia Aprilia che Ducati, assieme ai loro piloti, abbiano fatto un grandissimo lavoro. Infatti stanno lottando per il titolo, quindi non ha più senso dire se un tracciato è più favorevole all'uno o all'altro".

"Aiutare Marquez? Io penso al mio campionato e voglio cercare di ottenere il massimo. Vesto giallo ed è quello che mi interessa, ho ancora la possibilità di arrivare al 3° o 4° posto in classifica e devo pensare agli interessi miei e della mia squadra, portando a casa il miglior risultato possibile".

"So che non sarà semplice e ci dovremo impegnare parecchio nelle prossime gare per raggiungere un obiettivo del genere, ma mai dire mai e siamo qui per giocarcela".

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