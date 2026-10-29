Intervista
MotoGP Malesia
MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"
Il pilota romano è molto motivato in vista di Sepang, dove nei test invernali si era trovato molto bene, dunque speranzoso di poter replicare le buone prestazioni. E sottolinea che non vuole assolutamente influire nella lotta per il titolo, puntando a fare il massimo possibile con il proprio team.
Francesco Corghi
Pubblicato: 29 ott 2026, 14:20
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Fabio Di Giannantonio è particolarmente carico in vista del GP della Malesia, pensando ai primi mesi del 2026, quando a Sepang aveva iniziato un percorso piuttosto interessante e motivante.
Durante le prove ufficiali svolte nell'inverno scorso, il romano aveva avuto ottimi riscontri riguardo il comportamento della sua Ducati, con la quale si era trovato a proprio agio dopo le note sofferenze della stagione precedente.
Tornando sul circuito malese, l'alfiere di VR46 spera di poter ritrovare le medesime condizioni per rendere al meglio, contando proprio su quanto aveva potuto vivere nei mesi che precedevano il via di una annata dove ha poi mostrato ottime cose.
"Sepang è sempre stata una bella pista, molto completa: per questo veniamo qui a fare i test in inverno e spero proprio di poter ritrovare quelle belle sensazioni che avevo avuto quando avevamo girato, perché mi ero trovato molto bene. Spero di poter mostrare le mie carte domenica", ha detto durante le interviste del giovedì.
"Fra l'altro veniamo da un fine settimana strano, dove non abbiamo corso, il che dispiace perché comunque Phillip Island è un tracciato davvero bello e c'era tanta gente accorsa per vederci".
"Mentalmente non è stato un problema, siamo abituati a concentrarci in pochissimo tempo entrando nella modalità gara. La pista era in buone condizioni, ma i problemi legati alla sicurezza e all'elicottero che non poteva alzarsi, chiaramente, vengono prima di tutto".
"Qui speriamo che il meteo non incida troppo, sappiamo che tutto può cambiare nel giro di poche ore. Però, come dicevo, nei test mi ero trovato bene con la moto e spero di poter andare altrettanto forte, anche se rimangono le incognite legate alle gomme, che sono diverse da quelle che avevamo nelle sessioni di prove, e dall'asfalto che è stato levigato per la F1, la quale poi crea avvallamenti".
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Senza soffermarsi troppo sulle analisi legate al fatto che Kuala Lumpur possa essere un circuito più adatto ad Aprilia o Ducati, per Di Giannantonio l'obiettivo è molto chiaro, ossia cercare di ottenere il miglior risultato personale in campionato, negando la possibilità di mettersi in mezzo alla lotta per il titolo diventando un alleato di Marc Marquez e Ducati.
"Penso che, arrivati a questo punto, sia chiaro che sia Aprilia che Ducati, assieme ai loro piloti, abbiano fatto un grandissimo lavoro. Infatti stanno lottando per il titolo, quindi non ha più senso dire se un tracciato è più favorevole all'uno o all'altro".
"Aiutare Marquez? Io penso al mio campionato e voglio cercare di ottenere il massimo. Vesto giallo ed è quello che mi interessa, ho ancora la possibilità di arrivare al 3° o 4° posto in classifica e devo pensare agli interessi miei e della mia squadra, portando a casa il miglior risultato possibile".
"So che non sarà semplice e ci dovremo impegnare parecchio nelle prossime gare per raggiungere un obiettivo del genere, ma mai dire mai e siamo qui per giocarcela".
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"
MotoGPMotoGP | Martin: "Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso"
MotoGPMotoGP | Mir: "La stanchezza mi impediva di vedere bene, ho dovuto fermarmi"
MotoGPMotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici
MotoGPLa MotoGP cerca un compromesso con i piloti sul Gran Premio del Qatar
MotoGPMotoGP | Moreira esclusivo: "Da quanto visto in Austria, Honda potrebbe lottare per il Mondiale nel 2027"
MotoGPMotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"
MotoGPAlex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"
MotoGPMotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"
MotoGPMotoGP | Taramasso: "A Sepang portiamo tre opzioni posteriori, debutta la media simmetrica"
MotoGPMotoGP | Razgatlioglu operato con successo alla spalla, ma ammette: "Sto attraversando un periodo difficile"
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Francesco Corghi
MotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici
MotoGP
MotoGP
Malesia
8 h
MotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici
Bortolotti cuore Lamborghini: "Stagione grandissima, partendo da zero con la Temerario"
Lamborghini Super Trofeo
Lamborghini Super Trofeo
World Finals - Monza 2026
1 g
Bortolotti cuore Lamborghini: "Stagione grandissima, partendo da zero con la Temerario"
ALMS | Cetilar Racing presenta la livrea della sua Ferrari 499P
Asian Le Mans
Asian Le Mans 2 g
ALMS | Cetilar Racing presenta la livrea della sua Ferrari 499P
More from
Fabio Di Giannantonio
MotoGP | Diggia: "I miei podi sono sempre belli, ma mi rimane sempre la sensazione che potevo fare di più"
MotoGP
MotoGP
Australia
5 g
MotoGP | Diggia: "I miei podi sono sempre belli, ma mi rimane sempre la sensazione che potevo fare di più"
Diggia, l'addio a Phillip Island fa male: "È la Monte Carlo della MotoGP, non si doveva toccare"
MotoGP
MotoGP
Australia
7 g
Diggia, l'addio a Phillip Island fa male: "È la Monte Carlo della MotoGP, non si doveva toccare"
MotoGP | Di Giannantonio: "C'era un buco nella gomma anteriore, sono stato fortunato a finire"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
16 g
MotoGP | Di Giannantonio: "C'era un buco nella gomma anteriore, sono stato fortunato a finire"
More from
Team VR46
MotoGP | Diggia: "Nel contatto al via con Marc si è inserita la prima marcia, ero al limitatore"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
19 g
MotoGP | Diggia: "Nel contatto al via con Marc si è inserita la prima marcia, ero al limitatore"
MotoGP | Prima pole di Raul Fernandez a Mandalika, Bezzecchi e Di Giannantonio in prima fila
MotoGP
MotoGP
Indonesia
19 g
MotoGP | Prima pole di Raul Fernandez a Mandalika, Bezzecchi e Di Giannantonio in prima fila
MotoGP | Morbidelli: "SBK? Per Ducati non era facile scegliere me dopo un anno così. Ma ha fiducia in me"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
20 g
MotoGP | Morbidelli: "SBK? Per Ducati non era facile scegliere me dopo un anno così. Ma ha fiducia in me"
Ultime notizie
MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
16 min
MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"
WEC | Porsche ha fretta: "Entro Natale vorremmo sapere le regole Hypercar 2030 per decidere"
IMSA
IMSA IMSA 36 min
WEC | Porsche ha fretta: "Entro Natale vorremmo sapere le regole Hypercar 2030 per decidere"
Il tributo alla Ferrari 308 ha il V8, il cambio manuale e la carrozzeria in carbonio
Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Il tributo alla Ferrari 308 ha il V8, il cambio manuale e la carrozzeria in carbonio
F1 | Audi riorganizza la divisione power unit: Fuhr sarà il nuovo CEO
Formula 1
F1 Formula 1 2 h
F1 | Audi riorganizza la divisione power unit: Fuhr sarà il nuovo CEO
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti