MotoGP | Di Giannantonio: "Abbiamo risolto il problema che avevamo sulle piste tipo Assen"

Il tracciato olandese di Assen è uno delle piste storiche del motomondiale, teatro di numerose sfide tra i campioni delle due ruote: una pista che esalta le qualità del pilota – non a caso il "Dottore" ha ottenuto ben dieci vittorie qui – tra curvoni veloci e grandi staccate. Per questo motivo è spesso definita come l’“università”, perché richiede ai riders di utilizzare tutto il loro bagaglio di capacità ed esperienza.

Per tutte queste ragioni il circuito situato nella parte nord-orientale dei Paesi Bassi è apprezzato da un grande numero di piloti del circus, tra i quali Fabio Di Giannantonio. L’italiano, sempre più protagonista della lotta mondiale, arriva ad Assen con 23 lunghezze da recuperare al connazionale Marco Bezzecchi in classifica generale.

Nonostante non abbia avuto particolari acuti in terra fiamminga nelle precedenti partecipazioni al GP di Assen (il miglior risultato è un secondo posto in Moto3), il romano si è detto estremamente fiducioso per il fine settimana, sostenendo che sia lui che le Ducati VR46 potrebbero ben adattarsi al circuito, a maggior ragione avendo lavorato – secondo Diggia – su quello che era mancato l’anno passato per ottenere un buon piazzamento: “L’anno scorso c’erano alcune cose che non erano perfette in diversi aspetti sulla moto, ma durante l’inizio di questa stagione siamo riusciti a risolvere il 'problema' che avevamo in queste tipologie di tracciati”.

Le Ducati dovranno, però, vedersela con le Aprilia. La Casa di Noale è uscita ferita dal GP di Repubblica Ceca, dove l’unico piazzamento degno di nota è stato ottenuto da Ai Ogura in sella alla moto del team Trackhouse. Per il weekend a venire la storia potrebbe essere diversa: le caratteristiche della pista olandese potrebbero, infatti, essere favorevoli ai prototipi progettati in Veneto, come fa notare anche lo stesso Di Giannantonio: “Vengono da due tappe in cui hanno avuto difficoltà, ma questa pista potrebbe essere adatta alle loro caratteristiche; sono sicuro che saranno della partita”.

Per Diggia sarà quindi importante mantenere la grande costanza che ha avuto finora - l’italiano è il pilota Ducati meglio posizionato in classifica generale - per restare incollato alle Aprilia, magari sfruttando anche il fatto che in questa fase della stagione le moto disegnate a Borgo Panigale sembrano aver raggiunto il livello di quelle dei rivali veneti.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Il pilota romano, prima di guardare alla classifica, vuole procedere per piccoli passi, pensando weekend per weekend e cercando di massimizzare i risultati.

Allo stesso tempo Di Giannantonio vuole evitare di spostare l’attenzione sul suo futuro, ancora da annunciare ufficialmente (anche se a breve sarà confermato il suo ingaggio da parte della KTM), dichiarando di voler rispettare, prima di tutto, il team VR46 e i suoi componenti, dando il massimo per la stagione in corso: “Io ho sempre detto che in realtà secondo me il discorso sul mio futuro dovrebbe essere spostato molto più là, perché secondo me è poco rispettoso, soprattutto per la gente che si fa veramente il mazzo per noi”.

“Come dico sempre, mentre io sono qui a parlare con voi, dentro il mio box ci sono 20-30 persone che da stamattina alle 7 stanno facendo di tutto e lo faranno fino a stasera alle 11 per 5 giorni. Quindi secondo me è veramente poco rispettoso parlare di futuro; è normale e ovvio che dobbiamo parlarne prima o poi, però secondo me tutto questo in realtà dovrebbe essere spostato molto più là”.

Parole da vero team leader queste: sembra che ormai Diggia abbia tutte le carte in regola per giocare al tavolo dei grandi; questo weekend potrebbe darci un altro assaggio di quello che il romano ha in serbo per questa stagione.