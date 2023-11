MotoGP | Reclamo di un rivale: Aprilia ritira il nuovo sistema di partenza

Nel giovedì del Gran Premio della Malesia, Maverick Viñales si è rammaricato di non poter continuare a utilizzare l'ultimo sistema di partenza introdotto da Aprilia. "Ci sta danneggiando. Ma non posso dire altro", ha detto lo spagnolo. Quando al suo compagno di squadra Aleix Espargaro è stata posta la domanda a riguardo, si è stizzito: "Maverick ha detto questo? Non possiamo parlare di questo", ha risposto alla domanda posta da chi scrive. Quando Motorsport.com ha cercato di dare un senso al mistero, la risposta di tutte le voci Aprilia consultate è stata la stessa: "Non siamo autorizzati a parlarne".

Tuttavia, Motorsport.com può confermare che un reclamo da parte di un costruttore concorrente ha costretto Aprilia a non utilizzare più l'ultima specifica della frizione sulla RS-GP, che aveva lo scopo di velocizzare la partenza, una delle aree in cui Espargaró e Viñales sentivano di essere in grande svantaggio rispetto ai loro rivali, a partire dal Gran Premio d'Australia.

Diverse fonti consultate sospettano che il reclamo provenga da KTM, che ritiene che questa versione della frizione in questione violi il regolamento tecnico, in quanto il suo funzionamento dipende troppo dalla centralina elettronica. In effetti, questa è un'area del regolamento che è attualmente in fase di revisione, in quanto presenta alcune zone d'ombra. Inizialmente, i responsabili tecnici del campionato avevano dato il via libera al componente, considerando che non funzionava in modo completamente automatico, ma richiedeva l'azione del pilota.

"Basta vedere il video di come parte l'Aprilia per capire che si tratta di una frizione automatica, come quella usata in Formula 1", ha spiegato a Motorsport un ingegnere di pista nel paddock di Sepang.

La cosa sorprendente è che dall'inizio della stagione KTM ha sviluppato un nuovo sistema di partenza per le sue RC16 che ha permesso loro di fare un enorme passo avanti, al punto che al Mugello Jack Miller ha avuto la possibilità di passare dalla quinta posizione in griglia alla prima in mezzo rettilineo. Ha anche mostrato la "V" di vittoria al poleman Pecco Bagnaia togliendo la mano sinistra dal manubrio della sua moto.

Il sistema introdotto da KTM a giugno ha permesso loro di essere la migliore moto sulla griglia in termini di partenza. "È incredibile che Binder parta dalla quarta fila e alla prima curva sia in testa alla gara, questo è un fatto che va analizzato", ha detto a Motorsport.com un tecnico veterano di Noale.

In seguito alle lamentele dei suoi piloti per i problemi alla partenza in griglia, Aprilia ha progettato una frizione che, teoricamente, non è automatica ma funziona come se lo fosse, il che ha portato al suddetto reclamo e al ritiro della stessa.

KTM, oltre al reclamo per la frizione Aprilia, ha chiesto alla commissione tecnica una modifica del regolamento attuale per far omologare la propria frizione, che funziona in modo molto simile a quella Aprilia. Per il momento, il costruttore austriaco ha ritirato volontariamente il sistema dalle sue moto in occasione dell'ultima gara in Thailandia, in attesa di una possibile modifica del regolamento che consenta di utilizzarlo nuovamente.

Con Aprilia e KTM impossibilitate ad utilizzare le loro nuove frizioni, la Ducati, che è il costruttore che tre anni fa ha iniziato a lavorare con il carbonio e l'assistenza elettronica nel suo sistema di frizione, ha ora il dispositivo di partenza migliore e più veloce sulla griglia della MotoGP.