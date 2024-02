Davide Brivio torna in MotoGP: sarà il team principal di Trackhouse

Brivio si lascerà alle spalle un periodo di tre anni di lavoro in vari reparti dell'Alpine, in cui è entrato all'inizio del 2021 dopo aver festeggiato la vittoria del titolo MotoGP di Joan Mir nel 2020 come manager Suzuki. L'annuncio del suo ingresso in Alpine, inizialmente come racing director, ha lasciato sotto shock la Casa di Hamamatsu, che poi ha abbandonato la MotoGP alla conclusione della stagione 2022.

Dal suo arrivo nella divisione motorsport di Renault sotto la guida dell'amministratore delegato Luca de Meo, Brivio ha ricoperto diverse posizioni, tra cui, nell'ultimo anno e mezzo, quella di direttore del programma giovani piloti e di tutti i progetti non legati alla F1. Lo scorso dicembre, la scuderia francese ha rilasciato un comunicato nel quale annunciava di aver raggiunto un accordo con Brivio per interrompere il loro rapporto, inizialmente previsto anche per il 2024.

Nonostante le voci che circolavano su un suo possibile passaggio alla Honda, Motorsport.com ha appreso che Brivio si è ora impegnato con Trackhouse, dove sostituirà PJ Rashidi, che era stato inizialmente scelto per il ruolo di team principal del nuovo team americano di MotoGP, che nel 2024 ha rilevato i due slot che fino alla fine del 2023 appartenevano alla RNF Racing ed al suo partner CryptoDATA.

L'entrata in scena di Trackhouse dovrebbe favorire Aprilia nello sviluppo e nell'evoluzione dei suoi prototipi. Per cominciare, il team di Justin Marks ha chiesto alla Casa di Noale due prototipi 2024 della sua RS-GP, per Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota portoghese sta già guidando l'ultima versione della moto, la stessa a disposizione Aleix Espargaró e Maverick Viñales, nei test pre-stagionali di Sepang. Le stime di entrambe le parti suggeriscono che Fernández, che inizierà il Campionato del Mondo con la versione 2023, riceverà la versione 2024 - meno il motore - intorno al test di Jerez, la quarta tappa del calendario.

In questo senso, l'influenza dell'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha giocato un ruolo chiave nell'assunzione di Brivio, che ha un curriculum invidiabile in MotoGP, prima con Yamaha e poi con Suzuki. È stato determinante, ad esempio, nell'accordo che ha permesso alla Yamaha di ingaggiare Valentino Rossi (2004), quando il pilota di Tavullia aveva vinto tre titoli consecutivi con la Honda (2001-2003).

In seguito, Brivio si è occupato anche di assicurarsi Jorge Lorenzo prima ancora che il maiorchino festeggiasse i suoi due titoli nella 250cc (2006 e 2007), per poi capitanare il ritorno della Suzuki nel Motomondiale, avvenuto nel 2015.