MotoGP
MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang
Il giovane talento ispano-colombiano, che la prossima stagione debutterà in MotoGP con il team LCR, ma sotto contratto con Honda, ha avuto la scorsa settimana un primo contatto con la RC214V 850cc.
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 17 nov 2026, 11:02
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Secondo quanto appreso da Motorsport.com, David Alonso ha girato sul circuito di Sepang in sella alla Honda MotoGP del 2027, con cui farà il suo debutto nella classe regina nella prossima stagione. In questo modo il talentuoso pilota spagnolo, che corre nel Mondiale con passaporto colombiano, potrà arrivare al test ufficiale pre-stagionale che si svolge il 1° dicembre a Valencia avendo già avuto una prima presa di contatto.
La domenica del Gran Premio del Qatar, dopo essere rimasto ai piedi del podio nella gara di Moto2, Alonso è volato direttamente da Doha a Kuala Lumpur, dove lo aspettava il test team della HRC, che ha allestito una sorta di quartier generale sul tracciato malese.
Lì sia Aleix Espargaró sia Takaaki Nakagami, i due collaudatori ufficiali della Casa di Tokyo, stavano lavorando allo sviluppo del prototipo da 850cc, la RC214V, con cui gareggeranno i quattro piloti Honda il prossimo anno.
Alonso ha avuto a disposizione una giornata completa per un primo contatto con la MotoGP, con cui ha percorso un bel po' di giri e, secondo quanto appreso da Motorsport.com, con tempi che non solo sono stati dignitosi, ma invitano persino all'ottimismo.
Il test di Alonso rientra nel programma di test privati della Honda, organizzato completamente nella legalità ed utilizzando pneumatici Pirelli della dotazione che spetta al costruttore giapponese.
Prima dell'ispano-colombiano, quest'anno hanno provato il prototipo del 2027 altri piloti di Moto2, come Izan Guevara o Senna Agius, che sono saliti nel test in Austria, rispettivamente sulla Yamaha e sulla KTM con cui debutteranno l'anno prossimo.
Il rookie che ha girato di più con la MotoGP è senza dubbio Nicolò Bulega, il campione del mondo in carica della SBK, che quest'anno aveva un contratto con Ducati per sviluppare il prototipo da 850cc, e che nel 2027 correrà con la VR46 nel suo anno da esordiente.
L'unico pilota che la prossima stagione debutterà in MotoGP e che, al momento, non ha provato la moto da 850cc è Daniel Holgado, ingaggiato dal Gresini Racing, dove farà coppia con Joan Mir.
Tra gli attuali piloti della classe regina, alcuni pezzi grossi, come Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio o Ai Ogura, non potranno provare la nuova moto fino al test di Valencia, visto che nel 2027 passeranno a difendere i colori di un altro marchio.
L'ultima volta che Honda organizzò un test privato per un pilota che avrebbe debuttato l'anno successivo in MotoGP fu nel 2012, quando Marc Marquez salì sulla RC213V in un circuito e in una data che, ancora oggi, restano segreti. Anche nel 2007 Yamaha organizzò un test per Jorge Lorenzo, al Circuito di Almería, affinché il maiorchino avesse un primo contatto con la M1 prima di debuttare nella classe regina conquistando la pole position nel GP del Qatar del 2008.
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