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MotoGP | Dani Pedrosa lascia il ruolo di tester KTM dopo otto anni

Il pilota spagnolo ha deciso di interrompere a partire dal 2027 la collaborazione con la Casa di Mattighofen, che negli ultimi anni lo aveva portato anche a tornare a correre come wild card, con l'exploit del podio nella Sprint di Jerez conquistato nel 2024.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 10:00

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Dopo aver vestito i panni del collaudatore per otto stagioni, Dani Pedrosa sembra essere pronto ad appendere il casco al chiodo definitivamente. Questa mattina, infatti, il pilota spagnolo, che si era ritirato dalla MotoGP al termine dell'annata 2018, ha annunciato che dall'anno prossimo abbandonerà il ruolo di collaudatore della KTM che svolgeva ormai dal 2019, contribuendo allo sviluppo della RC16, divenuta una moto competitiva grazie al suo apporto.

Un lavoro che ha affiancato a quello di commentatore televisivo per DAZN, che lo ha portato anche a tornare in gara per delle wild card, nelle quali aveva dimostrato di non aver perso il suo smalto, come nel caso del quarto posto del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del 2023 o del podio ottenuto nella Sprint di Gran Premio di Spagna 2024.

Superata la soglia dei 40 anni, per la precisione ora ne ha 41, Dani ha deciso che è il momento di concludere anche questo capitolo e lo ha annunciato con un comunicato diffuso nella mattinata di sabato 28 novembre.

"Ogni capitolo ha il suo scopo e il suo tempismo. Da quando mi sono ritirato dalle corse nel 2018, ho dedicato gli ultimi otto anni alla KTM, un marchio diverso da qualsiasi altro contro cui abbia gareggiato durante la mia carriera. È stata una sfida tanto complessa quanto entusiasmante, in cui ho riversato tutta la mia esperienza, il mio impegno e la mia ambizione", ha detto Pedrosa, che prima di questa parentesi con la Casa di Mattighofen aveva legato tutta la sua carriera in MotoGP alla Honda, con la quale ha ottenuto 31 vittorie.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Il mio obiettivo era contribuire a costruire una KTM capace di vincere gare in MotoGP, e lungo il percorso abbiamo compiuto progressi significativi. Abbiamo creato una struttura di test competitiva, che mi ha permesso di tornare al massimo livello della competizione in diverse occasioni come wild card, e abbiamo lavorato continuamente per portare miglioramenti al team ufficiale".

"La MotoGP richiede un'evoluzione costante per stare al passo con il ritmo rapido dello sviluppo tecnologico e della competizione. Con questa mentalità, ho condiviso idee volte a contribuire al prossimo capitolo della MotoGP a partire dal 2027. Per me, competere significa anche mettere in discussione gli approcci consolidati e imparare continuamente. Tengo molto a lavorare con standard elevati e con un allineamento condiviso nel mio ambiente quotidiano, e crescere significa riconoscere quando è il momento di cambiare. Per questo sento che è il momento giusto per concludere il mio periodo in KTM e guardare avanti verso nuove sfide".

"Porto con me otto anni di esperienza e crescita personale, e sono grato a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso, soprattutto a quelli con cui ho condiviso il duro lavoro, la spinta a migliorare e l'ambizione di vincere, e con cui ho stretto amicizie durature", ha concluso Dani.

Anche il direttore di KTM Motorsports, Pit Beirer, ha voluto dedicare un saluto a Pedrosa: "Dani ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della KTM RC16 sin dal suo ingresso nella famiglia KTM. Le sue conoscenze, la sua esperienza ed il suo intuito speciale per la moto ci hanno aiutato a compiere grandi passi avanti nel progetto. Il suo lavoro con piloti del calibro di Mika (Kallio) e Pol (Espargaro) e con l’intero team di collaudatori ci ha spinto ad arrivare dove siamo oggi, e il suo talento è sempre stato evidente: lo abbiamo potuto constatare ogni volta che ci ha entusiasmato con le sue partecipazioni come wild card. Dani si è inoltre dimostrato aperto a partecipare con noi a nuovi eventi e a sperimentare nuove idee, e non possiamo che ringraziarlo per la sua competenza e la sua passione".

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