MotoGP | Dall'Igna: "Una piccola incertezza è costata punti preziosi a Pecco"

Il Gran Premio dell'India è stato in un certo senso a due facce per la Ducati. Da una parte il marchio di Borgo Panigale non ha avuto avversari, vincendo sia la Sprint, nella quale ha monopolizzato il podio, che la gara lunga.

Dall'altra, però, ha visto il suo uomo di punta, il leader iridato Pecco Bagnaia, dilapidare quasi tutto il suo margine in classifica con una caduta nella gara di domenica. Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha fatto il punto della situazione dopo il weekend del Buddh International Circuit nel suo debrief sul sito del marchio, partendo proprio dalla giornata difficile del campione del mondo in carica.

"Una gara sotto il segno di Ducati, in tutti i sensi. Emozioni contrastanti dopo aver dominato l’intero weekend. Su tutto l’amarezza per la scivolata di Pecco: una caduta che proprio non ci voleva. Bagnaia stava gestendo in modo ottimale il confronto diretto con Martin dopo aver sofferto più del previsto in Gara Sprint. E’ bastata, purtroppo, una piccola incertezza per finire la corsa sulla ghiaia e perdere preziosi punti mondiali", ha detto Dall'Igna.

L'ingegnere veneto, però, non ha potuto mancare di sottolineare la grande prova offerta dagli altri due portacolori della Casa di Borgo Panigale, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che con i successi indiani hanno ridotto rispettivamente a 13 e a 44 punti il gap nei confronti di Pecco.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Jorge, nonostante la disidratazione e la scelta non perfetta della gomma posteriore, si è battuto come un leone fino alla fine ottenendo un secondo posto che vale come una vittoria, proseguendo così la sua poderosa rimonta in classifica", ha detto sul portacolori del Prima Pramac Racing.

"Strepitoso Bezzecchi. Con un passo proibitivo per chiunque ha dominato con distacco una gara senza storia; ne aveva di più in tutto il fine settimana e l’ha dimostrato domenica con una prova superba. Era perfettamente a suo agio su moto e pista ma ha, ancora una volta, impressionato per la sua fame di vittoria, per la caparbietà e la condotta da veterano. Chapeau!", ha aggiunto su quello della Mooney VR46.

Infine, non ha nascosto il suo grande orgoglio per quello che le Rosse stanno riuscendo a fare da due anni a questa parte: "Festeggiamo i nostri piloti che portano a Ducati la decima vittoria stagionale, la numero 22 nei 33 GP disputati fra 2022 e 2023. Numeri importanti. Ora il Mondiale si fa ancor più agguerrito e piccante. Forza Ducati!", ha concluso.

