MotoGP | Dall'Igna: "Tra Bagnaia e Martin sarà una lotta fratricida"

Dopo una batosta come quella di ieri, non era assolutamente facile, ma Pecco Bagnaia ha rialzato la testa nel Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, conquistando in rimonta il suo sesto successo stagionale dopo aver preso il via dalla 13° casella dello schieramento di partenza.

Il tutto a sole 24 ore da quando il mondo si era ribaltato per il pilota della Ducati, perché il quarto successo consecutivo di Jorge Martin in una Sprint, in concomitanza con il suo deludente ottavo posto, lo aveva visto superare nella classifica iridata per la prima volta in questa stagione: il vantaggio di 66 punti che aveva accumulato fino alla Sprint di Barcellona era diventato un deficit di 7 lunghezze sul madrileno.

Proprio nel giorno della rinascita del campione del mondo in carica è arrivato di contro un clamoroso errore per il portacolori del Prima Pramac Racing, caduto a metà gara quando era in fuga solitaria verso la vittoria. E' vero che era solo il suo primo zero addirittura da Austin, ma probabilmente è arrivato nel momento peggiore per la corsa al titolo, perché ora si ritrova di nuovo a -18.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Subito dopo la gara, il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP, e ci ha tenuto soprattutto a sottolineare la grande impresa compiuta oggi dal suo pilota di punta.

"Pecco ha reagito veramente da campione e non era facile dopo la batosta di ieri. Ha fatto veramente una gara splendida, intelligente. Più di questo, è difficile aggiungere altro", ha detto l'ingegnere veneto.

Quando poi gli è stato domandato se ci fosse anche qualche accorgimento tecnico dietro a questa svolta, ha aggiunto: "Sicuramente la gomma posteriore ha fatto una differenza importante (oggi si è corso con la media contro la soft di ieri), ma anche dal punto di vista del set-up della moto e dell'elettronica abbiamo fatto qualche evoluzione. Ma sicuramente la pezza più grossa ce l'ha messa Pecco, che ha fatto un capolavoro".

Di punti in palio ce ne sono ancora 185 da qui a Valencia, quindi i 18 che separano oggi Bagnaia e Martin sono veramente niente. Cosa che sembra condividere anche Dall'Igna: "Per noi sarà una guerra fratricida, ma sarà bello vederli lottare fino alla fine", ha concluso.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images