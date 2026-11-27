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MotoGP | Dall'Igna: "Rispettiamo la decisione di Marquez. Il suo sostituto? Preferisco pensarci lunedì"

Gigi Dall'Igna ha espresso la sua gratitudine per la carriera sportiva di Marc Marquez, rispettando il suo ritiro, e ha rinviato la decisione sul suo sostituto fino alla fine del GP di Valencia.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 27 nov 2026, 17:44

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Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto di: Asif Zubairi

Il paddock del Mondiale MotoGP e gli appassionati stanno ancora cercando di digerire il ritiro prematuro di Marc Marquez, annunciato dal dieci volte campione del mondo prima della FP1 del Gran Premio di Valencia, con dei cartelli, nello stile di una scena famosa di "Love Actually".

Il pluricampione di Cervera metterà fine ad una lunga carriera, che ha impreziosito meno di una settimana fa con la sua ultima corona a Portimao, condizionato dagli infortuni, soprattutto alla malconcia spalla destra, ma anche da una diplopia che gli è ricomparsa in alcuni momenti di questa stagione. Un fatto di cui non si aveva conoscenza pubblica finché lo stesso #93 lo ha annunciato questo venerdì, in conferenza stampa.

L'annuncio ha colto di sorpresa tutti, compreso una Ducati con cui Marquez aveva un contratto di due anni, fino alla fine del 2028, con la Casa di Borgo Panigale che si preparava a godersi una delle coppie più forti della sua storia, quella che avrebbe dovuto unire il pilota di Cervera a Pedro Acosta da martedì, nel primo test del 2027 con le 850cc e gli pneumatici Pirelli.

Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha parlato questo venerdì su DAZN della decisione del pilota con cui desiderava maggiormente lavorare, perché provasse una delle sue creazioni. L'ingegnere ha chiarito che Ducati rispetta la decisione di Marquez, e ha celebrato la sua carriera sportiva.

"È necessario rispettare la decisione del pilota. È il più grande campione che esista, ed è una persona, quindi la sua decisione la rispettiamo", ha esordito Dall'Igna. "Sicuramente sarà difficile vedere la MotoGP senza Marc, ma anche Marc perde tantissimo".

"Perché è stato lui a decidere di lasciare con rimpianto, non perché lo voglia, ma perché cominciava a sentire il peso di tutto ciò che gli era accaduto. Questo fine settimana è giusto dedicarlo a lui. Marc è Marc, e più lo conosci, più capisci la portata della sua grandezza. Sono molto orgoglioso di aver potuto lavorare con lui".

Infine, ora resta l'incognita di chi sostituirà Marquez, essendo prevedibile che il costruttore bolognese ricorra a qualcuno della sua schiera di piloti, tra i suoi team satellite. Dall'Igna ha detto che penserà alla decisione sul sostituto lunedì, una volta passato il GP di Valencia.

"È vero che ora dobbiamo pensare ad un altro pilota, ma abbiamo un po' di tempo per rifletterci. Non cambia nulla pensarci oggi o pensarci lunedì. Preferisco pensarci lunedì, e pensare ora a Marc", ha concluso.

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