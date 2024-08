MotoGP | Dall’Igna: “Pecco, gara esemplare. È un campione assoluto”

Ducati ha disputato un altro gran premio eccellente lo scorso fine settimana in Austria. La Casa di Borgo Panigale ha monopolizzato le prime quattro posizioni nella gara di domenica, con una nuova vittoria di Pecco Bagnaia, la settima della stagione 2024. Il campione in carica è stato seguito da Jorge Martin, l’unico in grado di tenergli testa, con Enea Bastianini in terza posizione e Marc Marquez che ha rimontato fino al quarto posto dopo un errore alla partenza causato da un problema tecnico.

L’appuntamento al Red Bull Ring è stato molto importante per il marchio italiano, al di là della top 4, dato che sono stati sbriciolati alcuni record della classe regina. Tra gli altri, i Austria Ducati ha battuto il record di triplette, otto consecutive, consolidando il primato nella classifica costruttori. È anche la 17^ tripletta in MotoGP, eguagliando così il record di Honda.

Con questi risultati, è chiaro che il marchio può essere molto contento del suo attuale momento nel mondiale. Queste sensazioni sono state espresse da Gigi Dall’Igna nella sua consueta analisi post gara. L’ingegnere veneto ha elogiato i propri piloti, soprattutto la superiorità di Bagnaia, l’intelligenza di Martin e la rimonta di Marquez.

“È un altro poker straordinario. Più record che entrano negli annali della storia con un altro podio interamente composto da Ducati. Su questa pista siamo vincitori per la nona volta e questo successo segna il 25° di Bagnaia in MotoGP, il terzo consecutivo qui”, ha esordito il Direttore Generale di Ducati Corse. “Bagnaia si unisce ai dieci piloti con più vittorie nella storia della classe regina e lo fa con una gara lunga che praticamente ha dominato dall’inizio alla fine e con una doppietta dopo il trionfo del sabato nella Sprint”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“È stata una superiorità incrollabile, con un'autorità disarmante e una gestione della gara esemplare in un contesto molto delicato, a causa delle alte temperature su una pista in cui evitare le scie è un aspetto particolarmente importante. Così è stato: dopo aver preso la testa della gara, l'ha sempre tenuta sotto controllo, con un ritmo impressionante e una lucidità incredibile, senza mai lasciare agli avversari alcuna possibilità di replica, sferrando il suo “colpo” decisivo quando era il momento di determinare la vittoria. Un campione assoluto. Com'era prevedibile, Pecco aveva più di chiunque altro da offrire”, ha proseguito.

Ha poi parlato del secondo posto assoluto: “Tuttavia, anche un eccellente Martin ha mostrato tutto il suo talento in gara, dopo una pole position stratosferica. Aveva una velocità e una costanza che nessuno degli altri possedeva. È stato l'unico a cercare di contrastare Bagnaia, sapendo che, senza prendere rischi inutili, avrebbe chiuso al secondo posto, pensando già al prossimo appuntamento”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I weekend di Bastianini e Márquez sono stati i successivi che Dall’Igna ha analizzato: “Pecco e Jorge hanno fatto una gara totalmente diversa da quella di Enea, che non è riuscito a tenere il loro ritmo, ma ha tenuto a bada gli inseguitori. Un ottimo terzo posto, frutto di una buona partenza e della determinazione iniziale che lo ha messo subito davanti. Marc Márquez ha messo in scena un'altra spettacolare ed emozionante rimonta. Anche con qualche acciacco, dovuto alla sfortunata partenza e al contatto iniziale con Franco Morbidelli, in un Gran Premio in cui si è sentito competitivo come sempre. Questo aspetto è molto soddisfacente per noi”.

Infine, ha espresso la propria soddisfazione anche per la gara di Marco Bezzecchi, che finalmente abbiamo rivisto competitivo e quasi a proprio agio in sella alla Ducati: “Anche la gara di Marco Bezzecchi è stata superlativa, ha fatto una grande prestazione con alcuni sorpassi mozzafiato, bravo! Non sorprende che le prime quattro posizioni della gara rispecchino la classifica generale del mondiale e quindi i reali valori del campionato in pista. Grazie a tutti i nostri piloti, che onorano la forza della nostra moto e, soprattutto, un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi e le ragazze di Ducati Corse per il loro prezioso lavoro".