MotoGP | Dall'Igna: "Non accontentarsi mai è la forza della Ducati"

Il bilancio del weekend del Red Bull Ring non può che essere molto positivo per la Ducati. In terra austriaca, la Casa di Borgo Panigale è arrivata a quota otto successi sia nelle gare lunghe che nelle Sprint in appena 10 uscite stagionali.

Un dominio che porta la firma del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, perché quella di domenica è stata la sua quinta affermazione di quest'anno, che tra le altre cose è anche la 16° della sua carriera in MotoGP e quindi lo ha reso il terzo italiano più vincente nella storia della classe regina, alle spalle solo di due mostri sacri come Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Ma è il modo in cui ha saputo dominare sul saliscendi della Stiria, in condizioni difficili soprattutto per la gestione degli pneumatici, che ha fatto trasparire dalle parole di Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, che ci troviamo di fronte ad un campione con C maiuscola.

"Una prestazione perfetta, un diamante in cui brilla l'intero weekend dominato in qualifica, nella Sprint Race e nella corsa di domenica che rappresenta quanto di buono stiamo facendo con moto e pilota", ha detto Dall'Igna nel consueto debrief post-GP che viene pubblicato sul sito del marchio di Borgo Panigale.

"Un Pecco fenomenale, veloce, granitico nella sostanza ed esemplare nella forma: ha pennellato ogni curva con un'efficienza chirurgica, non concedendo nulla di più di ciò che gli imponeva la gestione ineccepibile della gara, anzi di tutto il fine settimana".

"È riuscito, e su questo circuito era importante, a tenere la posizione al via contenendo con determinazione gli avversari per poi imporre un ritmo inesorabile, e insostenibile per gli altri, senza commettere alcuna sbavatura: una condotta da Campione".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ma c'è un altro aspetto del quale l'ingegnere veneto va particolarmente fiero ed è la capacità di reazione mostrata dalla Ducati per eliminare il vantaggio in partenza che si era creata la KTM. Una capacità che è anche uno dei punti di forza della Rossa quasi imbattibile dell'ultimo biennio.

"Le eccellenti partenze hanno esaltato tutto il lavoro fatto dalla squadra per portare un pacchetto di aggiornamenti che ci hanno permesso di contrastare con successo i nostri rivali, sempre più insidiosi in questa fase delicata e importante della corsa".

"Ringrazio di cuore tutto il team per l’impegno e il risultato ottenuto; al tempo stesso ciò dimostra che abbiamo sempre qualcosa da migliorare e che dobbiamo continuare a lavorare senza accontentarci: in fin dei conti è questa spinta continua la nostra vera forza".

Senza dimenticare anche i piloti dei team satellite, che hanno portato il loro mattoncino in Austria: "4 Ducati nelle prime 5 moto, con 3 piloti italiani: un Bezzecchi superbo e un super Marini con l’ulteriore bella conferma di Alex Marquez, a loro i miei complimenti".

Infine, ha rivolto un pensiero anche ad Enea Bastianini, che suo malgrado sta vivendo un momento difficile dal quale sta facendo fatica ad uscire dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo molto a lungo nella prima parte della stagione.

"Enea ha lottato con caparbietà e questo mi conforta, anche se il suo feeling con la moto non è ancora come vorremmo: ci impegneremo sempre al massimo perché possa esprimere il suo indiscutibile talento".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images