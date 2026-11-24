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MotoGP

MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"

Nessuno ha scommesso con più convinzione del Direttore di Ducati sullo spagnolo, giunto a Borgo Panigale per una decisione che all'epoca suscitò polemiche, ma che si è rivelata la più determinante presa dall'ingegnere.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 24 nov 2026, 15:11

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Foto di: Diogo Cardoso – Getty Images

Conclusa la lotta per il titolo MotoGP 2027 con la decima corona mondiale di Marc Márquez, e la quinta consecutiva per la Ducati, non occorre essere grandi esperti in materia per capire che, senza la presenza del pilota spagnolo nella propria squadra, quest’anno la Casa di Bologna avrebbe difficilmente potuto prolungare il proprio dominio nella massima categoria del motomondiale.

La battaglia tra il Costruttore di Borgo Panigale e il suo attuale grande rivale Aprilia ha vissuto momenti alterni nel corso dell’anno, in cui l’ago della bilancia si è spostato da una parte all’altra. Tuttavia, la potenza di Noale ha regalato immagini davvero impressionanti, come la prima tripletta della storia in MotoGP, a Le Mans, o il risultato ancora più spettacolare in Indonesia, dove ha piazzato tutte e quattro le sue moto davanti al resto del gruppo.

In totale, in attesa della conclusiva gara di Valencia, l’Aprilia si è imposta in dieci delle venti gare disputate di domenica, con vittorie di Marco Bezzecchi (7), Jorge Martín, Raúl Fernández e Ai Ogura; numeri molto simili a quelli della Ducati, che ha vinto 9 volte, con 7 trionfi di Márquez. Ma il catalano ha fatto la differenza il sabato, dove ha deciso le sorti del campionato con 10 vittorie nelle gare Sprint, quasi la metà di quelle conquistate, mentre le vittorie domenicali di Bezzecchi hanno fatto da contrappunto ai suoi errori del sabato, dove non è riuscito a ottenere la sua prima affermazione dell’anno fino a Portimão.

Sebbene l’Aprilia sia ora in testa al campionato Costruttori e abbia conquistato in Portogallo il titolo team, la Ducati si è aggiudicata il piatto forte, la corona piloti, un trionfo che Gigi Dall’Igna sa di dovere al suo pilota di punta, Márquez.

"Ho perso qualche Campionato del Mondo per colpa di Marc. Quindi, se ne vinco uno grazie a lui, probabilmente non rubo nulla a nessuno", aveva dichiarato domenica, dopo la conquista del titolo, riferendosi alla presunta superiorità tecnica del ll’Aprilia.

Motorsport.com ha potuto parlare con l’ingegnere veneziano nel box della scuderia italiana, con la maglietta commemorativa ancora bagnata di champagne, ricordando come fosse stato criticato per aver scelto Marc e fino a dove sia arrivato con la sua decisione.

"Sicuramente Marc è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi - ha affermato il veneto, che ha difeso la controversa decisione presa a metà del 2023 - Non è che sia stato un sorteggio e ci sia capitato Marc. È stata una nostra scelta, molto criticata da tanti. Dimostrare che è stata la decisione giusta è anche questo un aspetto importante".

Per Dall’Igna, Márquez riesce a distinguersi dagli altri per la sua mentalità, per la sua forza mentale: "Marc ha in mente solo la vittoria, infatti non gli importa nient’altro ed è determinato a vincere sempre; quindi, qualunque cosa accada, sa che essere il numero uno è l’unica cosa che conta".

Oltre ad essere un pilota brillante, Dall’Igna sottolinea la capacità dello spagnolo di rendere migliori coloro che lavorano con lui: "Fa la differenza anche in questo, perché il modo in cui riesce a spronare e motivare tutti è incredibile. È un pilota che sa riconoscere anche quando commette piccoli errori, è capace di dire ‘ho sbagliato’, cosa che non è normale in un campione come lui, e credo che questo faccia davvero la differenza perché, te lo assicuro, spinge noi altri a dare il massimo per cercare di fargli fare ciò che deve fare".

Nonostante la gara di Portimão sia stata negativa, dato che Marc ha giocato con le posizioni al limite, Dall’Igna ha assicurato di non aver sofferto eccessivamente: "No, sapevo che Marc stava affrontando la gara con una certa difficoltà perché, ovviamente, siamo tutti umani e lo è anche lui; è stata quindi una gara difficile in cui, innanzitutto, bisognava arrivare al traguardo, soprattutto dopo la caduta di sabato; così ha fatto quello che doveva fare, l’ha fatto bene e sapevamo che l’avrebbe fatto".

Con il titolo piloti già assegnato alla Ducati e quello team all’Aprilia, questo fine settimana a Valencia si deciderà il Costruttori, importante per le Case, che ora vede in testa Noale con 9 punti di vantaggio.

"Ci proveremo. È un campionato importante. Quello a squadre, onestamente, non mi ha mai interessato più di tanto, ma quello Costruttori sì e cercheremo di vincerlo, anche se sarà difficile", ammette l’ingegnere, che non ignora il passo avanti compiuto dall’Aprilia.

"Senza dubbio gli altri hanno lavorato bene, questo è un dato di fatto, ma le concessioni ci hanno penalizzato, forse anche più di quanto potessimo immaginare. In ogni caso, devo congratularmi con loro, perché hanno sviluppato una moto davvero ottima".

Questo fine settimana, a Valencia, la Ducati vivrà anche un momento emozionante, con l’addio di Pecco Bagnaia, che dopo otto stagioni, due campionati e tante vittorie se ne andrà proprio all’Aprilia.

"Adoro Pecco, gli devo tantissimo. Ho vinto il mio primo Campionato del Mondo di MotoGP con lui ed è un momento che non dimenticherò mai. Mi sarebbe piaciuto che le cose fossero state più facili, anche verso la fine, ma purtroppo non è stato così e mi dispiace molto. A volte la vita non ti permette di scegliere come va, ma va dove vuole".

Bagnaia lascerà il posto a Pedro Acosta, il giovane e talentuoso pilota spagnolo che arriverà per diventare compagno di squadra di Márquez nei prossimi due anni: "Diciamo che per me sono i due piloti più forti della griglia di partenza del prossimo anno".

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