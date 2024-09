MotoGP | Dall’Igna: “Marc un rullo compressore. Pecco deve voltare pagina”

La domenica di Aragon è stata agrodolce per Ducati, che da una parte ha festeggiato un nuovo trionfo, il primo di Marc Marquez con il team Gresini, e dall’altra si è leccata le ferite dopo il disastroso incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez che ha fatto finire entrambi fuori gara.

La gioia incontenibile della squadra faentina è stata accompagnata da quella di Ducati e di molti altri appassionati, che hanno ritrovato Marquez dopo un digiuno durato 1043 giorni. Le condizioni particolarmente difficili della pista di Motorland Aragon hanno esaltato la guida di Marc, che si è dimostrato imbattibile dal venerdì alla domenica.

Lo conferma Gigi Dall’Igna, che alla vigilia del Gran Premio di Misano si guarda indietro e commenta quanto accaduto ad Aragon: “In un weekend reso molto complicato dalle condizioni del nuovo asfalto di Aragon, ha trionfato un incredibile Marc Marquez, che ha guidato con una naturalezza e una fiducia disarmanti: classe cristallina aggiunta a una determinazione degna di un rullo compressore”.

Luigi Dall'igna, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ha letteralmente dominato l’intero weekend, il cui esito non è mai stato in dubbio, reso chiaro fin dalle prime prove libere. Questo è stato il modo migliore per celebrare il ritorno di un campione alla vittoria, la prima in Ducati, e dopo l'amaro epilogo di domenica, regalarci un sorriso gioioso”, ha affermato il Direttore Generale di Ducati Corse.

Una nota di merito va anche a Jorge Martin, che sta lottando duramente per il mondiale e sta raccogliendo i frutti della propria costanza. Lo spagnolo ha capito di non poter battagliare con Marc Marquez e si è accontentato di due secondi posti, il massimo risultato possibile ad Aragon. Questo gli ha consentito di andare in testa al mondiale, dove ora ha 23 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia: “Non c'era più niente per nessuno: Jorge Martin lo ha capito subito e ha condotto una gara esemplare, sia nella Sprint che nella gara lunga, mettendo a frutto il suo lavoro con due secondi posti importantissimi per il mondiale, ancor più dopo l'uscita forzata di Pecco”.

Proprio Bagnaia è la nota dolente del fine settimana. Il Gran Premio di Aragon è iniziato in salita e si è concluso nella ghiaia, con il campione del mondo in carica incappato in un nuovo zero che potrebbe rivelarsi molto pesante in ottica iridata. Il pilota Ducati ufficiale era riuscito a risalire la china dopo un avvio complicato e stava lottando per l’ultima posizione del podio quando un contatto con Alex Marquez ha portato entrambi a terra.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, incidente con Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“È davvero un peccato perdere punti così preziosi e lo è ancora di più per il modo in cui è avvenuto”, ha riconosciuto Dall’Igna. “Anche perché, dopo le vicissitudini del weekend a cui Pecco e la sua squadra erano comunque riusciti a reagire, il nostro campione stava per recuperare un podio con la tenacia di chi non si arrende mai, dopo una partenza complicata ancora una volta da una casella di partenza sporca. Il contatto con Alex Marquez lo ha poi costretto al ritiro”.

Tuttavia, la gara di Misano rappresenterà un’occasione di riscatto per il campione in carica, che davanti al proprio pubblico avrà la possibilità di tornare davanti a tutti. Gigi Dall’Igna è convinto che Bagnaia possa ritornare in vetta se mantiene la concentrazione e la fiducia: “Una pagina da voltare e dimenticare al più presto: stiamo entrando nella fase cruciale dell'avventura mondiale, in cui dobbiamo mantenere positività e concentrazione: ora salutiamo Misano e aspettiamo tutti i nostri meravigliosi sostenitori per un weekend all'insegna della Ducati! Forza!”.