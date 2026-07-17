MotoGP | Dall'Igna: "Lo stile di guida di Marquez è meno spettacolare, ma ottimizzato a fare ciò che serve"

Per Gigi Dall'Igna la pausa estiva è cominciata con una settimana d'anticipo. Il direttore generale di Ducati Corse non era in pista al Sachsenring, ma questo non vuol dire che non abbia seguito da vicino l'ennesimo capolavoro di Marc Marquez sul saliscendi tedesco, che con il suo decimo successo nella classe regina ha eguagliato quelli di Giacomo Agostini ad Imatra, scrivendo una pagina di storia.

Ma quella colta in Germania è stata anche una vittoria che ha consentito al campione del mondo in carica di rilanciarsi prepotentemente nella corsa al titolo, proprio ora che siamo arrivati al giro di boa. Con un bottino di tre trionfi in quattro gare, Marc ha infatti ridotto ad appena 18 lunghezze il gap dalla vetta della classifica, occupata da Jorge Martin, quando dopo il Mugello era di ben 102. Numeri che probabilmente lo rendono nuovamente il favorito.

Come di consueto, l'ingegnere veneto ha pubblicato sul suo profilo LinkedIn il bilancio del weekend, che in questo caso ha allargato però all'intera prima metà di stagione, visto che ora ci sarà qualche settimana di meritato riposo per tutti.

"Siamo a metà di una stagione brillante, e i miei appunti sulla gara di domenica si mescolano alle considerazioni sul giro di boa di questa imprevedibile ed entusiasmante stagione 2026 della MotoGP – ma non è tutto", ha scritto Dall'Igna.

"Lo scorso weekend è stato assolutamente perfetto, con l'ennesimo capolavoro servito da un Marc in forma smagliante: pole position, 19° vittoria in una Sprint, la vittoria del GP con il giro più veloce e, per di più, in testa dall'inizio alla fine sia sabato sia domenica. Un dominio assoluto che è anche un trionfo di statistiche incredibili: delle sue 13 vittorie totali su questa pista – il suo vero dominio – 10 sono state ottenute in MotoGP, assicurandosi un posto nella storia eguagliando una leggenda di nome Giacomo Agostini".

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Alexander Trienitz

"Detta il ritmo con una guida pulita e veloce, riuscendo al tempo stesso a gestire la moto senza mai strafare, costante e solido come sempre: il talento di un vero campione che non smette mai di affinare la sua padronanza, anche con uno stile di guida che, a prima vista, è meno spettacolare, ma ottimizzato per fare ciò che serve, quando serve, senza correre rischi inutili, e con sublime eleganza".

"È la sua terza vittoria nelle ultime quattro gare e la sua seconda doppietta Sprint-GP, dopo quella in Ungheria. Penso al Marc che era a 102 punti dal leader dopo il Mugello... Il periodo post-operatorio non avrebbe potuto andare meglio: la sua moto è brillantemente tornata in pista e il suo sorriso è tornato ai box – ne siamo tutti assolutamente felici".

"Le cose sarebbero potute andare ancora meglio se fossimo riusciti a ripetere il brillante podio tutto Ducati ottenuto sabato. È stato un vero peccato che Alex Marquez e Diggia siano caduti mentre erano rispettivamente in 2ª e 4ª posizione: Alex era l'unico a tenere il passo di suo fratello, mentre Fabio, nonostante una partenza non perfetta, era ancora in lotta per qualcosa di significativo anche nella classifica generale. Dopo un calo di prestazione a metà gara, Bagnaia ha limitato i danni e si è assicurato un sesto posto che è sembrato una resa dei conti finale con Martin".

"La classifica è stata scossa, e il Mondiale è di nuovo apertissimo per tutti i piloti di vertice, e non solo. Contiamo cinque contendenti racchiusi in appena 24 punti. È una stagione lunga, come abbiamo sempre detto, in cui può succedere di tutto a chiunque, come abbiamo visto chiaramente. Sì, è essenziale non dare mai nulla per scontato e continuare a lottare fino alla fine. E quest'anno questo è ancora più importante".

"Buona pausa estiva a tutti i team e ai piloti. Ci vediamo tutti nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, pronti a goderci la seconda metà di un campionato così entusiasmante e spettacolare, qualunque sia l'esito", ha concluso.