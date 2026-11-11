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MotoGP | Dall'Igna: "Lettura e gestione magistrali di Marquez, un secondo posto che ha il sapore della vittoria"

Nell'ormai consueto bilancio che traccia sul suo profilo LinkedIn, il direttore generale di Ducati Corse ha sottolineato la grande prova offerta in Qatar da Marc Marquez, che si è portato ad un passo dal suo decimo titolo, capendo quando era il momento di attaccare e quando invece di accontentarsi.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 11 nov 2026, 08:56

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Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un ultimo passetto e Marc Marquez sarà nella storia del Motomondiale. Diventerà il terzo ad arrivare in doppia cifra a livello di titoli, dopo Giacomo Agostini ed Angel Nieto, ma soprattutto andrà ad eguagliare gli otto nella classe regina dell'Ago nazionale, superando così l'acerrimo rivale Valentino Rossi.

Il pilota della Ducati si giocava il primo match point nel Gran Premio del Qatar, anche se sapeva che sarebbe stato molto complicato mandarlo a segno, visto che avrebbe dovuto ottenere ben 30 punti in più rispetto a Jorge Martin ed 8 su Marco Bezzecchi. E' vero che il madrileno arrivava a Lusail ancora in condizioni precarie a causa della frattura del radio destro, ma per chiudere i conti il pilota di Cervera avrebbe dovuto vivere un weekend quasi perfetto e il rivale dell'Aprilia uno in cui gli andava davvero tutto storto.

La prima parte del piano si è realizzata nel migliore dei modi, perché il #93 è ripartito da Doha con in tasca 32 dei 37 punti in palio nel weekend, vincendo la Sprint dopo un discusso contatto con Bezzecchi ed inchinandosi nella gara lunga solo al riminese, che ha tenuto un ritmo davvero infernale. Dal canto suo, però, anche "Martinator" ha saputo essere più forte del dolore, centrando addirittura un inatteso terzo posto nella Sprint e poi il settimo nella gara domenicale.

Un quadro che comunque ha portato Marc davvero ad un passo dal decimo titolo: con i 60 punti di margine con cui si presenterà a Portimao - 74 su Bezzecchi -, potrebbe chiudere i conti già nella Sprint con una vittoria, o semplicemente facendo due punti più del connazionale e stando davanti al romagnolo.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Prima di pensare al futuro, però, bisogna sottolineare l'ennesima grande prova che Marquez ha fornito in Qatar. E ci ha pensato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, nell'ormai consueto blog che pubblica sul suo profilo LinkedIn, nel quale ha rivolto un pensiero anche a Pecco Bagnaia, che si è procurato una doppia frattura al piede destro in un incidente con Fermin Aldeguer avvenuto nella Sprint.

"Un’eccellente sessione di qualifica, seguita dalla 10° vittoria Sprint della stagione, la più cruciale, e poi, a coronare il weekend del Qatar, un solidissimo secondo posto che vale oro. Sì! Avanti così per 'another big one'... Ora siamo così vicini a un’altra gioia immensa, ma prima dobbiamo portare a termine il lavoro, dobbiamo concluderlo nel miglior modo possibile. Solo allora guarderemo indietro a ciò che abbiamo ottenuto finora", ha iniziato Dall'Igna.

"In Qatar abbiamo assistito a una gara molto intelligente, di quelle che sanciscono definitivamente la maturità, l’esperienza e il talento di un vero Campione completo, capace di fare la differenza sempre e ovunque. Versatile come sempre, Marc sa esattamente cosa va fatto e come modulare le proprie capacità, scegliendo l’approccio giusto non solo per una gara specifica ma per quel preciso momento, con una lettura lucida della propria situazione così come di quella dei suoi avversari. Che si tratti della forza e dell’istinto di un combattente o dell’esecuzione di una strategia raffinata, sa sempre quale aspetto far prevalere, da quello più aggressivo a quello più, diciamo, produttivo. E porta a casa il risultato. In altre parole, una lettura e una gestione magistrali della gara nel suo svolgimento. E questa volta non è stato diverso".

"Chiudiamo una Sprint ricca di colpi di scena, uno che ci riguarda da vicino. Pecco stava guidando magistralmente fin dalle prime sessioni di prove libere. Veloce, preciso e competitivo. È un piacere rivederlo in pista così. Avrebbe potuto lottare con i piloti più forti del gruppo di testa, ma è stato vittima di un brutto contatto con un altro pilota nelle prime fasi della gara. Senza alcuna colpa, è stato improvvisamente sbalzato dalla moto. Una caduta violenta, difficile da guardare anche in TV, e direi, fortunatamente con conseguenze solo minori. Un duro colpo e due fratture al piede destro che richiederanno un intervento chirurgico. Non sappiamo esattamente quando tornerà in pista, ma non vediamo l’ora di rivederlo nel box per potergli dare l’abbraccio e il saluto che merita in questi ultimi due round della stagione".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

"Tornando alla gara, abbiamo vissuto un GP meno spettacolare ma altrettanto intenso in termini di interpretazione di quella che, in ultima analisi, si rivelerà essere stata la gara decisiva del Campionato del Mondo MotoGP. La prima metà è stata gestita controllando il passo e l’usura degli pneumatici, mentre la seconda è stata definita da un cambio di ritmo deciso ed emozionante, una rimonta progressiva e inesorabile che, dopo aver fatto segnare il giro più veloce, lo ha visto conquistare un preziosissimo secondo posto. È stata un’opportunità che Marc non si è lasciato sfuggire, inseguita e afferrata senza risparmiarsi, con la sua consueta autorevolezza. Ancora una volta è riuscito a ottenere il massimo assoluto in una situazione in cui non era il favorito: un risultato eccellente che ha il sapore di una vittoria piena, la più grande".

"Tuttavia, è bene ricordare che il lavoro non è ancora finito. Sarà richiesto il massimo impegno negli ultimi due round, che decideranno anche l’importante titolo Costruttori, per onorare tutto il grande lavoro svolto dal grande Ducati Team sia in pista sia a casa, oltre che per rispetto dei nostri avversari e di tutti i tifosi", ha concluso il manager veneto.

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