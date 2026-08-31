MotoGP | Dall'Igna: "Il Mondiale lo vince chi avrà più testa, non è importante vincere 11 gare"

Ad Aragon, Marc Marquez ha ottenuto questa domenica la sua quarta vittoria e la terza doppietta di una stagione in cui gareggia plausibilmente condizionato dalle condizioni fisiche della sua spalla destra. Con il suo en plein a Motorland, uno dei suoi circuiti talismano insieme a Sachsenring e Austin, il campione in carica ha guadagnato due posizioni nella classifica generale e si è ricollocato al secondo posto, a 19 punti da Jorge Martin, che ha preso il comando ad Assen e che lì resta, anche se ha lasciato punti qua e là.

A nove tappe dal termine del calendario, che potrebbero infine diventare otto se il Gran Premio del Qatar venisse cancellato e non sostituito, la bagarre per la corona si sta restringendo. Numeri alla mano, la cosa logica sarebbe che se la giocassero tra Martin, Marquez e Bezzecchi, i primi tre, che arriveranno a Misano, tra due settimane, separati da soli 24 punti.

Marquez conta quattro vittorie, le stesse di Bezzecchi, mentre Martin ne ha accumulata solo una, a Le Mans. Quanto ai podi, il catalano è salito sei volte sul podio, come le sei volte in cui lo ha fatto anche il pilota madrileno e le otto del pilota di Rimini, probabilmente quello che ha dimostrato maggiore velocità pura tra i tre in lizza.

Martin, tuttavia, ha saputo raccogliere punti ovunque sia passato, e solo in un'occasione (Montmeló) è rimasto a mani vuote. La brutta striscia di Bezzecchi, che dall'Ungheria ha inanellato cadute una dopo l'altra e che è venuto alle mani con un commissario (Brno), lo ha portato a sommare solo 13 punti in quattro eventi, con due zero inclusi. Marquez, dal canto suo, conta anch'egli due zero nel suo bilancio personale (Le Mans e Montmeló), come conseguenza della caduta subita in Francia, il sabato, che lo ha portato a saltare la prova della domenica e quella successiva, intera, a Montmeló.

Con tutto quanto sopra in mente, sembra evidente che la corsa al titolo di questo 2026 sarà più di resistenza che Sprint. Questo, almeno, è ciò che crede Dall’Igna, il gran capo del reparto corse Ducati con il permesso di Claudio Domenicali, il CEO dell'azienda bolognese.

"A mio parere, questo Mondiale lo vincerà chi avrà più testa da qui alla fine del campionato", ha commentato da Motorland, ai microfoni di Sky Sport MotoGP, durante i festeggiamenti per la vittoria di Márquez.

Se confrontiamo Ducati e Aprilia nel capitolo vittorie, la bilancia pende minimamente a favore della Casa di Noale, che conta sette successi, con i suoi quattro piloti, contro i sei che si dividono tre dei piloti della Rossa (i due Marquez e Fabio Di Giannantonio).

"Sarà importante sommare punti e non commettere errori, perché la storia degli ultimi anni dimostra che non è importante vincere 11 gare, ma che può bastare imporsi in qualcuna in meno, però bisogna essere più consistenti e costanti e, soprattutto, non fare zero", puntualizza Dall’Igna.

Se c'è qualcuno che si trova a suo agio in queste acque è Martin, che ha già festeggiato il titolo del 2024, conteso con Pecco Bagnaia fino all'ultima gara, nonostante avesse vinto solo in tre occasioni, contro le 11 dell'italiano.