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MotoGP | Dall'Igna: "Il margine di Marc è significativo, ma il lavoro non è ancora finito"

Il direttore generale di Ducati Corse ha etichettato come capolavoro il settimo successo stagionale di Marc Marquez a Sepang, che lo ha lanciato verso la sua decima corona, portandolo a +44 nei confronti di Jorge Martin. Per il momento però l'ingegnere veneto preferisce non fare proclami fino a quando la matematica non dirà che è fatta.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 4 nov 2026, 10:22

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Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto di: Asif Zubairi

Il Gran Premio della Malesia sembra essere stato il punto di svolta definitivo per la stagione 2026 della MotoGP. Dopo l'infortunio al radio destro rimediato in Australia, Jorge Martin ha provato a tornare in sella alla sua Aprilia, ma si è dovuto fermare dopo la FP2. A quel punto Marc Marquez ha ricordato a tutti perché è già stato campione del mondo per ben nove volte ed è stato chirurgico nel fare tutto ciò che serviva per fare un passo avanti decisivo verso la sua decima corona, l'ottava in MotoGP.

Il pilota della Ducati ha fatto quasi bottino pieno, inchinandosi alla KTM del futuro compagno di squadra Pedro Acosta nella Sprint e dominando la gara lunga. Risultati che gli hanno permesso di portarsi a +44 nei confronti di "Martinator", regalandogli un primo match point da giocarsi questo fine settimana in Qatar: se otterrà 30 punti in più rispetto al rivale della Casa di Noale e almeno 8 in più di Marco Bezzecchi, sarà campione con due gare d'anticipo.

Nell'ormai consueto bilancio del fine settimana appena concluso che pubblica sul suo profilo LinkedIn, Gigi Dall'Igna ha quindi elogiato la capacità del proprio pilota di riuscire a tirare fuori sempre il massimo da ogni situazione, ricordando però che è ancora presto per cantare vittoria e che è sempre meglio aspettare che ci siano i crismi dell'aritmetica per farlo.

"Il 7° sigillo dell’anno di Marc segna la sua settima vittoria stagionale negli ultimi 11 round: dal rientro dall’infortunio, non ha letteralmente sbagliato nulla – il vero marchio di un Campione. Dopo un approccio più prudente nella Sprint, ha conquistato il Gran Premio, dominando dal semaforo alla bandiera a scacchi. Protagonista assoluto della gara, il risultato non è mai stato in discussione mentre offriva forse la sua prestazione più dominante della stagione", ha scritto il direttore generale di Ducati Corse.

"Questo dice tutto: una gara impeccabile, il colpo del maestro nel momento migliore, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Estende il suo vantaggio in Campionato a un margine significativo, sfruttando al massimo l’assenza di Jorge – anche se, come sempre – preferiamo lottare e vincere in pista contro i nostri valorosi rivali. Così trionfa a Sepang dopo otto anni e sigilla la sua 80° vittoria in MotoGP, facendolo nel miglior modo possibile: con una prova suprema di forza, intelligenza, talento infinito e gestione magistrale degli pneumatici", ha proseguito.

"Eppure, la gara di oggi è stata tutt’altro che facile. La gomma posteriore, su questa pista e con queste temperature, richiedeva una gestione attenta e cruciale. Detto tutto, Marc ha fatto un lavoro incredibile, traendo il massimo assoluto dalla moto, come fa sempre. Ha progressivamente preso il largo, imponendo un passo che i suoi rivali semplicemente non potevano eguagliare, tagliando il traguardo con un distacco enorme che ricordava un’altra epoca: in breve, un altro capolavoro", ha aggiunto.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'ingegnere veneto, che curiosamente non ha neppure citato un Pecco Bagnaia sesto nella Sprint e 13° nella gara lunga nella sua analisi, ha voluto rendere omaggio ad Alex Marquez per la capacità di reazione che lo ha portato a chiudere terzo domenica, dopo la caduta nella Sprint avvenuta quando era al comando.

"Anche la moto ha evidentemente dimostrato il suo valore, come confermato dal terzo posto di Alex Marquez: un grande risultato che porta punti vitali per il titolo Costruttori. Dopo l’occasione mancata di sabato, Alex ha reagito con una prestazione solida e grintosa, combattuta e tutt’altro che semplice".

"Ha resistito alla pressione e ai continui contrattacchi, facendo benissimo negli ultimi giri a trovare e mantenere un ritmo abbastanza forte per il podio, una ricompensa meritata per la sua determinazione, soprattutto considerando, non dimentichiamolo, la sua condizione fisica compromessa. A questo proposito, gli auguriamo il meglio per l’intervento di questa settimana e una pronta guarigione, che naturalmente estendiamo anche a Jorge Martin".

Infine, e questo forse è il passaggio più significativo, ha ribadito che ora il lavoro va portato a termine per riportare ancora una volta la corona a Borgo Panigale. Anche perché nella classifica Costruttori la situazione è ancora apertissima, con appena 8 punti di margine sull'Aprilia.

"Abbiamo ancora molta strada da fare. Restano tre weekend, e saranno tutti molto impegnativi. Finché il titolo non sarà matematicamente conquistato, dobbiamo mantenere la massima concentrazione. Dobbiamo continuare a spingere così: il lavoro non è ancora finito… Forza, Ducati!", ha concluso.

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